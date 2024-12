Rainha das Rainhas 2025: coordenação divulga regulamento e terá 1ª reunião no dia 7

O ano de 2024 está prestes a terminar, e os preparativos para a realização do concurso Rainha das Rainha 2025, promoção do Grupo Liberal, já estão a todo vapor. A coordenação acaba de divulgar o Regulamento e agendou a primeira reunião com os clubes sociais participantes para o dia 7 de janeiro, às 15h na Sede Campestre da Assembleia Paraense. O Regulamento estabelece as regras, prazos e etapas do RR 2025. Para a edição do Rainha da Rainhas 2025, estão confirmados os clubes: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino. O Rainha das Rainhas, declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, a partir das 20h, com transmissões ao vivo em OLiberal.com e na TV Liberal.

Para Giordana Maiorana, diretora do concurso Rainha das Rainhas, a divulgação do Regulamento ainda em dezembro contribui para que "os clubes possam se preparar da melhor maneira possível e adequar seus temas e fantasias com tempo hábil para isso". Ela destaca que as apresentações das candidatas serão antecipadas "para que todos possam logo conhecê-las e elas possam ter mais tempo para conquistar mais adeptos para suas torcidas".

Giordana ressalta que "há alguns anos estamos buscando trazer jurados com bastante representatividade nacionalmente e isso é importante, pois eles acabam se tornando agentes de propagação levando o concurso para ser conhecido em outras regiões". "Assim como fez a rainha das Rainhas Alane (Alane Dias), que divulgou lindamente o concurso durante sua participação no BBB 24", pontua.

O Regulamento e a Ficha de Inscrição já foram enviados aos clubes participantes, que deverão providenciar a entrega da documentação legal para a participação da sua candidata na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, aos cuidados de Aurélio Oliveira e Patrícia Lopes, dentro do prazo estabelecido no Regulamento.

Poderão participar do concurso de beleza candidatas do sexo feminino, com idade entre 18 a 35 anos, completados até o dia do início das apresentações dos clubes. Para participar do evento, as candidatas preenchem a Ficha de Inscrição e anexam os documentos (não podem ser entregues separados): 02 Fotos 3x4 (recentes) e cópia da identidade ou habilitação.

O período de credenciamento será de 7 a 9 de janeiro de 2025, das 10h às 12h e das 15h às 17h, na sede do Grupo Liberal, aos cuidados de Aurélio Oliveira e Patrícia Lopes. A documentação obrigatória para a produção da credencial (não serão aceitas documentações parciais da equipe) abrange: 02 Fotos 3x4 (recentes); Cópia do RG; Nome do Clube e Função no evento. O presidente ou o diretor social do clube deverá retirar as credenciais no dia 22 de fevereiro de 2025, no horário das 13h às 15h, na Assembleia, junto à coordenação do evento.

Apresentações

O concurso envolve a apresentação das candidatas e a final do concurso na Assembleia Paraense. A apresentação das candidatas para a imprensa será realizada em dois únicos momentos em datas e locais a serem definidas. É obrigatório que as candidatas, após sua apresentação individual, compareçam à apresentação seguinte. Após as apresentações, os clubes terão 48 horas para entregar o material da apresentação da sua candidata à coordenação do concurso, com os itens previstos no Regulamento.

No dia da final, o tempo das apresentações será de 02 (dois) minutos em frente aos jurados, seguidos de um desfile de apresentação ao público pela passarela. O desfile na passarela para o público não terá pontuação atribuída. Após os desfiles individuais, acontecerá apenas um desfile em grupo de todas as candidatas.

Os jurados julgarão as candidatas pelos seguintes quesitos e com o mesmo peso: fantasia, apresentação cênica e beleza. O critério de desempate obedecerá à seguinte ordem: fantasia, apresentação cênica e beleza. Os jurados elegerão apenas uma Rainha e mais quatro Princesas do concurso. A candidata eleita Rainha das Rainhas do Carnaval 2025 será contemplada com Troféu personalizado do Concurso e 01 (um) carro zero km. As quatro princesas 2025 eleitas receberão um troféu personalizado cada.