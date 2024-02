Rainha das Rainhas 2024: candidatas visitam Fibra e instituição destaca apoio à educação

As candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2024 visitaram, nesta terça-feira (20), o Centro Universitário Fibra, no bairro de Nazaré, em Belém. A universidade é uma das patrocinadoras do evento e responsável pela oferta de uma bolsa integral de estudos ou pós-graduação à vencedora e parciais para as quatro princesas como premiação. O concurso de fantasia e beleza mais tradicional do Carnaval ocorre na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro, na sede campestre da Assembleia Paraense. A transmissão será 100% digital e feita com exclusividade pelo portal OLiberal.com.

De forma calorosa, as 10 candidatas que participaram da visita - das 13 que concorrem este ano - foram recepcionadas na instituição de ensino superior por gestores, professores e estudantes. Antes do coquetel e distribuição de brindes, as concorrentes ao título de soberana do carnaval fizeram desfiles individuais e apresentação em conjunto com a vencedora do Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna.

Vicente Noronha, reitor da Fibra, destacou a importância do concurso não apenas como uma festa carnavalesca, mas como um espaço para promover talentos e oportunidades educacionais. “É um momento de grandeza para todos os envolvidos, um evento único do Brasil que faz toda a diferença”, ressaltou. A Fibra patrocina o Rainha das Rainhas há oito anos.

Vicente Noronha, reitor da Fibra, destacou a importância do concurso para promover talentos e oportunidades educacionais. (Foto: Thiago Gomes)

Para as candidatas que já passaram pelo concurso e venceram o RR, um das premiações mais significativas é a concessão de bolsa de estudos pelo centro de ensino superior. Da mesma forma que a instituição assegura à eleita Rainha das Rainhas uma bolsa integral, também concede às princesas bolsas parciais, com descontos de 50% nas mensalidades. Porém, ambas precisarão antes sujeitar-se à aprovação no processo seletivo da Fibra, e assim que aprovadas, escolherem entre os cursos disponíveis.

Rotina de uma rainha

Eleita como Rainha das Rainhas em 2023, Monã Vianna, e representando do Iate Clube Santarém, conversou com o Grupo Liberal e compartilhou sua jornada desde a participação no evento até sua atual trajetória, destacando como o concurso trouxe várias oportunidades para a sua vida. Hoje, ela é estudante de moda. “Não é apenas um concurso de beleza, o Rainha das Rainhas te traz prêmios que você realmente aproveita”, afirmou a vencedora da última edição, destacando a importância do incentivo aos estudos e à graduação.

Monã Vianna, eleita como Rainha das Rainhas em 2023 (Foto: Thiago Gomes)

Relembrando sua participação anterior no concurso, Monã compartilhou com a equipe de reportagem a emoção de ter retornado como Rainha e proporcionado um momento de afeto às participantes, já que ela levou mimos as candidatas deste ano como forma de dar apoio e demonstrar carinho as meninas em um momento tão desafiador e de preparação para o grande dia.

“A gente sabe que o processo do Rainha das Rainhas, de criação da fantasia, ensaios, eventos é exaustivo, e às vezes, uma palavra de incentivo e de força faz toda a diferença. Também coloquei um incenso de boas energias, preparei tudo com muito amor, feito à mão, espero que elas gostem”, afirmou Monã.

Juliane Santos, Rainha das Rainhas de 2020 e representante da Associação Dos Servidores da Assembleia Legislativa Do Pará (Asalp), é estudante de odontologia da Fibra e está no sexto semestre do curso. Ela enfatizou a transformação que a bolsa de estudos proporcionou em sua vida.

“Ter ganhado essa bolsa, vir para cá para a Fibra, foi algo magnífico. Foi a garantia de um futuro melhor, de poder melhorar a vida, da minha família, é uma realização de uma vida inteira, porque sempre quis odonto. O Rainha das Rainhas não só um concurso de beleza e fantasia, e sim, de oportunidades também”, declarou.

Próximos compromissos

As candidatas possuem uma agenda cheia de compromissos durante a semana do concurso. As jovens já visitaram a Cia. Cabanos, o Centro Universitário Fibra e, amanhã (21), visitam a sede do Grupo Liberal.

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Brancrevéa, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.