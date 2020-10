Rafaella Santos está conhecendo melhor Gustavo Mioto

A colunista Fábia Oliveira publicou nesta quarta-feira (28) que Rafaella Santos e Gabigol terminaram mais uma vez. E informou também que a irmã de Neymar estaria conhecendo melhor o sertanejo Gustavo Mioto. Os dois estavam juntos na casa de Rafaella, em São Paulo, na semana passada.

Além disso, Rafaella postou um story com Yasmin Santos. No mesmo dia, Yasmin postou com Mioto. A coluna esntrou em contato com a assessoria da influencer, que negou a informação: "Não. Não está conhecendo ninguém. Ela está é super envolvida com o novo projeto dela que em breve vocês vão saber".