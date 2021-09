Audiência: Rádios já alcançam 80% dos brasileiros

Um dos meios de comunicação mais tradicionais – o rádio – teve um crescimento no número de ouvintes. Por dial ou via streaming, o rádio evoluiu no consumo dos brasileiros. De acordo a pesquisa Inside Radio 2021, da Kantar IBOPE Media, 80% dos brasileiros, nas 13 regiões metropolitanas pesquisadas, ouvem rádio. O percentual representa um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Cada ouvinte passa, em média, 4 horas e 26 minutos ouvindo rádio. Para se adequar a essa realidade, o Sistema Liberal de Rádio vem investindo em equipamentos, modernizando as estações e criando novas praças.

Segundo o diretor do Sistema Liberal de Rádio, Augusto Medeiros, o crescimento do meio de comunicação é fruto da adequação às necessidades dos ouvintes, principalmente no último ano, quando os brasileiros tiveram que se isolar em casa, por causa da pandemia de covid-19. “Hoje temos a cobertura ao vivo de rua, tem horários definidos para a repórter entrar ao vivo, mas se tiver um problema como um acidente, ou assalto, abre-se a programação para que o ouvinte seja informado”, conta.

O perfil do ouvinte de rádio é formado por diferentes parcelas da população. Quando se trata de gênero, 52% do público são mulheres e 48% homens, de acordo com o IBOPE. As pessoas de classe C foram as que mais consumiram esse tipo de mídia, com 43% do total, seguidas de perto pelas classes A e B (40%). Em relação à idade, os públicos que se destacam são as pessoas acima de 60 anos (21%), de 30 a 39 anos (20%) e de 40 a 49 anos (19%).

O rádio ainda conseguiu chegar a novos públicos se aliando à internet. Agora se pode assistir aos programas ao vivo, seja em aplicativos próprios das rádios, ou por meio de plataformas como o Youtube. O público do Sistema Liberal de Rádio, por exemplo, pode ouvir e assistir a programação de todas as praças direto pelo site (http://aovivo.radioliberal. com.br) e ouvir podcasts produzidos pelo portal OLIBERAL.COM dentro da plataforma LIBPLAY.

Segundo o Kantar IBOPE Media, 10% da população declara ter ouvido rádio pela internet nos últimos 30 dias. Esse aumento contínuo do consumo do rádio online mostra o potencial do meio para buscar outros formatos de transmissão. O público do rádio online passou em média por dia, 2 horas e 44 minutos conectados ao rádio. Entre os ouvintes de rádio web, o celular é o aparelho favorito para o consumo (66%), seguido pelo computador (37%) e por outros equipamentos (8%).

O perfil do ouvinte web apresenta características distintas da rádio convencional com o público masculino sendo ligeira maioria (51%), uma concentração nas classes AB (67%) e mais jovem, com 57% dos ouvintes entre 20 e 39 anos.

Para essa nova realidade a rádio Liberal FM, no deal 97,5 Mhz, tem agora a possibilidade de transmissão ao vivo com som e imagem de qualquer lugar por meio de mochilinks modernos. “Isso foi super importante no tempo de pandemia. Falamos como estava a pandemia, sobre o calendário de vacinação, como estava para as pessoas se manterem ou saírem de casa. Tudo isso fez com que a população em geral ficasse mais ligada ao rádio, que é um veículo barato e acessível”, assegura Augusto.