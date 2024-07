Quintal do Virtudão: Veraneio em Salinas tem música, open bar e sunset neste sábado,13

Neste sábado, 13, os veranistas de uma das praias mais movimentadas do Pará vão contar com uma nova opção de diversão para as férias de julho. Moradores e visitantes de Salinas, no nordeste paraense, vai receber o 'Quintal do Virtudão', que promete oferecer muito entretenimento a todos os participantes, reunindo um cenário de pôr-do-sol, música boa, open bar e aquele clima de praia perfeito.

Segundo os organizadores, o evento já promete ficar na história dos veraneios numa das praias paraenses mais movimentadas do Pará. O principal destaque é a duração da festa: serão mais de sete horas de música para animar o público.

A ideia do evento surgiu a partir de uma edição de muito sucesso realizada durante o período da pandemia e que se transformou num audiovisual na Ilha do Combu. Foi então que os idealizadores resolveram levar essa experiência a Salinas. Sem perder a essência de quintal, onde fazem um show super intimista e de longa duração, a banda escolheu um local super especial e acolhedor para o público se sentir em casa.

De acordo com o músico Everton Rodrigues, a 'Thorca do Sal' , localizada na praia do Atalaia, tem a estrutura perfeita para essa atmosfera. "Teremos um palco 360° em cima da piscina, haverão ilhas dos bares ao redor do local, para a 'vibe' estar sempre lá em cima. E falando em bar, o "Quintal do Virtudão" terá um Open Bar de respeito de cerveja, destilados, água e refrigerante à vontade", anuncia o diretor musical.

Letícia Moura, vocalista e também fundadora da Banda Virtudão, explica que os ingressos são limitadíssimos, para atender o público com o máximo de qualidade. "O Quintal do Virtudão também contará com camarote e varanda para quem quiser reunir aquele grupo de amigos com uma vista privilegiada e celebrar algo especial ao som da nossa banda e de nossos convidados especiais", explica.

Sobre música e som, o Quintal do Virtudão será regado a muito pagode, porém, nos intervalos do show, entrará em cena a DJ Celine arrebentando na pick-up com muita brasilidade em um set extremamente eclético, prometendo não deixar ninguém parado. O evento ainda com a participação especial do grupo 'Tamo Junto' e muitos convidados surpresa.

A Banda Virtudão é formada por Everton Rodrigues (guitarra, violão e direção musical),

Letícia Moura (vocalista), Edu Batera (bateria), Doug (baixo), Pelé-Arnaldo (cavaco e violão), Andrey e Jeff (percussão), Wanderson, Luan e Patryck (produção e técnica).