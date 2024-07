Festival Pé Na Areia inicia programação em Salinas com show de Nattanzinho nesta sexta

Sol intenso, brisa do mar e um clima de muita animação são esperados mais uma vez neste mês de julho com mais uma edição do Festival ‘Pé na Areia!’, uma programação de quatro dias que levará para Salinópolis, nordeste do Pará, grandes atrações nacionais. O evento começa nesta sexta-feira (12) com os shows aguardados de Nattanzinho e da dupla Kaká e Pedrinho.

De acordo com Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento que realiza o evento, a terceira temporada do Festival terá uma vasta programação, distribuída em dois finais de semana e com uma grande estrutura para abrigar tanto os veranistas paraenses como os turistas de fora do estado.

“Promover um festival como o Pé na Areia em Salinas é de suma importância para impulsionar o crescimento do turismo local. Salinas tem se destacado como um ponto turístico no calendário nacional, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil. Eventos como esse não apenas fortalecem a economia local, através do aumento do fluxo de turistas e da movimentação nos estabelecimentos locais, mas também colocam Salinas no mapa como um destino de destaque para eventos culturais e de entretenimento”, destaca Kzam.

Além de promover entretenimento para o público que sempre está presente nas praias de Salinas, Calilo afirma que o festival também tem o objetivo de fomentar uma economia mais sustentável na região.

“A motivação para criar um festival como o Pé na Areia em Salinas reside na rica oferta natural e cultural da região, que proporciona um cenário único para experiências memoráveis à beira-mar. Além disso, eventos desse tipo celebram a identidade local, promovem a interação entre moradores e visitantes, e contribuem para o desenvolvimento sustentável do turismo, respeitando e valorizando os recursos naturais da área”, explica.

Nattanzinho

O cantor Nattanzinho, uma das atrações mais aguardadas do festival, contou ao Grupo Liberal que está muito animado com sua apresentação em Salinas, pois sente uma conexão muito forte com o público paraense.

“Minhas expectativas são as melhores. Eu amo o Pará e é sempre muito bom estar com a galera daí. Sou muito bem recebido e me sinto em casa. O repertório vai ser muito animado, para todo mundo cantar junto comigo e ninguém ficar parado.

Cada vez mais próximo da cultura paraense, o artista já experimentou o tacacá e disse que tem interesse em conhecer novos pratos típicos.

“Eu consegui provar, pois tenho alergia a camarão e preparam um especialmente para mim, foi massa! Vou tentar experimentar mais comidas típicas paraenses dessa vez”, diz o cantor.

Nattanzinho está retornando ao Pará após ter participado do evento Parárraiá, em Belém, no dia 13 de junho. Ele promete que desta vez irá realizar um show ainda mais incrível e diferenciado para o público de Salinas.

“Eu tenho uma relação de muito carinho com a galera da região e é sempre muito bom poder voltar e sentir essa energia. Vamos fazer um show fora do normal, para o público curtir comigo. Vai ser um show lindo, tenho certeza!”, conclui o artista.

Kaká e Pedrinho

A dupla Kaká e Pedrinho, originária do Ceará, se apresentará pela primeira vez no palco do Pé na Areia, nesta sexta-feira. Animados, os dois prometem entregar um grande show na praia do Atalaia.

“A expectativa é grande, o coração batendo a mil, ne? Primeira vez do Kaká e Pedrinho e eu espero que a galera goste, um evento desse tamanho, desse porte, então a gente ta muito ansioso para chegar e animar a galera, mostrar nosso trabalho e vamos pra cima”, explicou Kaká.

Pedrinho salienta que o repertório da dupla é variado e vai animar a diferentes públicos.

“A gente ta preparando o melhor. Kaká e Pedrinho tem um repertório muito diferente, a gente toca de tudo e pode ter certeza que o nosso repertório vai animar a galera”, ressalta o cantor.

Programação

A festa do festival Pé Na Areia segue no sábado (13) com os shows de Henry Freitas e Xand Avião. No outro final de semana, na sexta, 19 de julho, é a vez de Wesley Safadão e Taty Girl animarem a praia do Atalaia. O último dia do evento ocorre no sábado (20), com apresentações de Dennis DJ e Mari Fernandez.

Os ingressos para o festival Pé na Areia pode ser adquiridos pelo site BALADAPP.com.br e em vendas físicas nas Lojas Chilli Beans dos shoppings de Belém e na iphonebel na Dr. Moraes.

Serviço:

Festival Pé na Areia

Shows de Nattanzinho, e Kaká e Pedrinho

Local: Praia do Atalaia

Data: 12 de julho (sexta-feira)