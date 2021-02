'Queria ser a pessoa que eu era há dois anos. Tinha saído por ter matado alguém', afirma Arthur

Arthur Picoli, um dos confinados na casa do BBB 21, confessou, pensando alto, que gostaria de ser a pessoa que era antigamente, porque aí já teria matado alguém da casa. "Aí na moral mano... eu queria ser muito a pessoa que eu era há dois anos atrás, eu tinha saído na primeira semana por ter matado alguém de pancada aqui dentro", afirmou o brother, sendo logo em seguida repudiado por Carla Diaz, Pocah e Projota, que estavam no quarto colorido com ele.