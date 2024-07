Quem ganhou o Festival de Parintins 2024: confira o boi campeão

Com 1259,2 pontos contra 1259,1 do Garantido, isto é, apenas 0,1 de diferença, o Boi Bumbá Caprichoso é o campeão do 57° Festival Folclórico de Parintins. A apuração do evento iniciou às 15h (horário de Brasília) na tarde desta segunda-feira (1) no Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo, palco do duelo dos bois nas últimas noites dos dias 28, 29 e 30 de junho.

Após a leitura das notas atribuídas aos 21 itens avaliativos, o boi azulado foi consagrado o vencedor do evento pelo terceiro ano consecutivo. Para a edição deste ano, o boi Caprichoso apresentou o tema "Cultura - O Triunfo do Povo", com o subtema “Raízes: o entrelaçar de gentes e lutas”.

Agora com mais um título, Caprichoso acumula 26 prêmios. Já o rival, Garantido, que tem a ex-BBB Isabelle Nogueira como cunhã-poranga, é o maior vencedor do festival, com 32 títulos. O último título encarnado foi em 2019. Em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19, o evento não ocorreu.

Como é definido o Boi campeão?

Durante a apresentação, 21 itens, sendo 7 em cada bloco, são avaliados pela bancada de júri de 10 membros. As notas variam de 0 a 10, podendo incluir décimos (como 9,9, 9,8, 9,7...). A torcida rival deve permanecer em silêncio durante as apresentações, caso contrário leva pena de punição. O boi vencedor é aquele que obtiver a maior pontuação somada das três noites do festival.

1ª noite (Caprichoso venceu por 419,8 pontos x 419,7 pontos do Garantido)

2ª noite (Garantido e Caprichoso empataram por 419.8 pontos)

3ª noite (Caprichoso e Garantido empataram novamente, por 419,6 pontos)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)