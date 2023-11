Quem foi Tomie Ohtake? Artista plástica é homenageada pelo Google nesta terça-feira (21/11)

Tomie Ohtake, artista plástica de ascendência japonesa, é homenageada pelo Google nesta terça-feira (21) em comemoração aos seus 110 anos de nascimento. A homenagem está na página inicial do buscador, com um Doodle especial. Ela é considerada uma das artistas mais importantes do Brasil e do mundo, e seu trabalho é marcado por pinturas abstratas e vibrantes.

O desenho mostra a artista trabalhando em uma de suas pinturas, com as cores vibrantes e formas abstratas que são características de seu trabalho.(Reprodução/Google)

Nascimento e formação

Tomie Ohtake nasceu em 21 de novembro de 1913, na cidade de Kyoto, no Japão. Aos 23 anos, viajou para visitar o irmão no Brasil, quando deu início a Segunda Guerra Mundial, que a impediu de retornar ao seu país de origem. Ela se estabeleceu em São Paulo, onde se casou e teve dois filhos.

Aos 40 anos, Tomie começou sua carreira como artista. Seu estilo, marcado por formas abstratas e geométricas fluídas, em cores vibrantes, logo se destacou em meio a um cenário de artistas que produziam obras mais comuns e frias.

Influências

A artista afirmava que o fato de ter convivido por 15 anos com a cultura ocidental, especificamente a brasileira, fez com que suas obras tivessem mais influências ocidentais do que orientais.

Carreira

A partir de 1952, as criações de Tomie Ohtake começaram a ser exibidas no Salão Paulista de Arte Moderna. Em 1958, ela foi naturalizada brasileira e, em 1959, se negou a participar da X Bienal Internacional de São Paulo, como protesto contra a Ditadura Militar, que começou no Brasil em 1964.

Em 1983, ela realizou sua primeira escultura pública, em São Paulo, e seu trabalho com esculturas e intervenção urbana ganhou destaque. Na década seguinte, a artista resolveu mudar seu estilo, com telas mais profundas. Nos dias de hoje, Tomie é considerada uma figura fundamental da arte brasileira.

Homenagens póstumas

Em 2001, foi inaugurado o Instituto Tomie Ohtake, dedicado a arte contemporânea, a arquitetura e ao design. Em comemoração aos seus 100 anos, ela foi homenageada em diversas exposições pelo Brasil. Dois anos depois, no dia 12 de fevereiro de 2015, Tomie Ohtake faleceu aos 101 anos devido a um choque séptico causado por uma broncopneumonia.

Suas obras estão expostas em importantes museus e galerias de arte do Brasil e do mundo, como o Museu de Arte de São Paulo (MASP), o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC-Niterói), o Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York e o Centre Pompidou de Paris.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)