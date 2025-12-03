Quem foi Baba Vanga? A previsão dela para 2026 viralizou nesta semana

Nesta semana, voltou a viralizar uma previsão para 2026 atribuída a uma das videntes mais famosas da história: Baba Vanga. Segundo diversas fontes, ela previu acontecimentos como a morte de Stalin, o desastre de Chernobyl e os ataques de 11 de setembro. Sua previsão para o ano que vem tem a ver com extraterrestres.

Baba Vanga, nome pelo qual Vangelia Pandeva Gushterova ficou conhecida, foi uma vidente e fitoterapeuta búlgara que ganhou notável reconhecimento por suas habilidades de cura e adivinhação.

Nascida em 31 de janeiro de 1911, em Strumica, que hoje pertence à Macedônia do Norte, Vangelia sofreu um acidente que resultou na perda gradual de sua visão. Segundo ela, foi este acidente que mudou sua vida e a "concedeu poderes".

Aos 14 anos, foi enviada para uma escola de cegos na cidade de Zemun, Sérvia, onde aprendeu a ler em braile, tocar piano, entre outras atividades. Ela ficou no local por apenas três anos e era considerada semianalfabeta em búlgaro.

Fama na Segunda Guerra Mundial

Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a vidente ganhou fama, atraindo pessoas que a procuravam por seus poderes de cura ou pediam para que encontrasse entes queridos.

Um de seus clientes na época, o soldado búlgaro Dimitar Gushterov, acabou se casando com ela. Ele morreu em 1962.

A vidente morreu em 11 de agosto de 1996, em decorrência de um câncer de mama.

Previsões acertadas

Segundo o History Channel, muitos estudiosos e pesquisadores tentaram mensurar as previsões de Baba Vanga, atribuindo-lhes uma "taxa de sucesso" de 80%.

Uma de suas previsões mais conhecidas e consagradas ocorreu com a cantora iugoslava Silvana Armenulic: a vidente se recusou a conversar com Silvana e pediu-lhe inicialmente que voltasse em três meses. Mas, antes que Silvana saísse, Baba Vanga disse que ela "não estaria ali para visitá-la". A cantora morreu dois meses depois, em um acidente de carro.

Baba Vanga também supostamente previu o atentado de 11 de setembro de 2001, o tsunami do Oceano Índico de 2004 e a eleição de Barack Obama.

Essa e outras previsões foram relatadas em livros e documentários escritos por seguidores e pesquisadores.

Previsão de Baba Vanga para 2026

Recentemente, viralizaram nas redes sociais postagens que afirmavam que Baba Vanga fez uma previsão para 2026.A vidente teria afirmado que os humanos registrariam o primeiro contato com extraterrestres neste ano. Outras previsões creditadas a ela incluem a criação de um novo tipo de energia e a erradicação da fome no mundo até o ano de 2028.