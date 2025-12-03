Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem foi Baba Vanga? A previsão dela para 2026 viralizou nesta semana

Estadão Conteúdo

Nesta semana, voltou a viralizar uma previsão para 2026 atribuída a uma das videntes mais famosas da história: Baba Vanga. Segundo diversas fontes, ela previu acontecimentos como a morte de Stalin, o desastre de Chernobyl e os ataques de 11 de setembro. Sua previsão para o ano que vem tem a ver com extraterrestres.

Baba Vanga, nome pelo qual Vangelia Pandeva Gushterova ficou conhecida, foi uma vidente e fitoterapeuta búlgara que ganhou notável reconhecimento por suas habilidades de cura e adivinhação.

Nascida em 31 de janeiro de 1911, em Strumica, que hoje pertence à Macedônia do Norte, Vangelia sofreu um acidente que resultou na perda gradual de sua visão. Segundo ela, foi este acidente que mudou sua vida e a "concedeu poderes".

Aos 14 anos, foi enviada para uma escola de cegos na cidade de Zemun, Sérvia, onde aprendeu a ler em braile, tocar piano, entre outras atividades. Ela ficou no local por apenas três anos e era considerada semianalfabeta em búlgaro.

Fama na Segunda Guerra Mundial

Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a vidente ganhou fama, atraindo pessoas que a procuravam por seus poderes de cura ou pediam para que encontrasse entes queridos.

Um de seus clientes na época, o soldado búlgaro Dimitar Gushterov, acabou se casando com ela. Ele morreu em 1962.

A vidente morreu em 11 de agosto de 1996, em decorrência de um câncer de mama.

Previsões acertadas

Segundo o History Channel, muitos estudiosos e pesquisadores tentaram mensurar as previsões de Baba Vanga, atribuindo-lhes uma "taxa de sucesso" de 80%.

Uma de suas previsões mais conhecidas e consagradas ocorreu com a cantora iugoslava Silvana Armenulic: a vidente se recusou a conversar com Silvana e pediu-lhe inicialmente que voltasse em três meses. Mas, antes que Silvana saísse, Baba Vanga disse que ela "não estaria ali para visitá-la". A cantora morreu dois meses depois, em um acidente de carro.

Baba Vanga também supostamente previu o atentado de 11 de setembro de 2001, o tsunami do Oceano Índico de 2004 e a eleição de Barack Obama.

Essa e outras previsões foram relatadas em livros e documentários escritos por seguidores e pesquisadores.

Previsão de Baba Vanga para 2026

Recentemente, viralizaram nas redes sociais postagens que afirmavam que Baba Vanga fez uma previsão para 2026.A vidente teria afirmado que os humanos registrariam o primeiro contato com extraterrestres neste ano. Outras previsões creditadas a ela incluem a criação de um novo tipo de energia e a erradicação da fome no mundo até o ano de 2028.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIDÊNCIA/BABA VANGA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

LOUVORES

‘Vem Louvar Pará’ reacende tradição dos grandes encontros da música gospel em Belém; entenda

Festival gratuito no Mangueirão mobiliza famílias, caravanas e une gerações que cresceram ao som da música cristã

04.12.25 7h00

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

CULTURA

Relembre a última entrevista da cantora Ruthetty ao jornal O Liberal

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Liberal, a cantora comentou sobre sua temporada de shows que começa em Cametá (PA) no período de Verão

07.07.24 8h00

FAMOSOS

Ivete Sangalo comenta publicação de ex-marido após anúncio de separação e web reage

Os fãs destacam respeito e convivência pacífica entre o ex-casal

04.12.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda