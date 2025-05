Quem era a influenciadora mexicana assassinada durante live no TikTok

A morte de Valeria Márquez, influenciadora digital e empresária mexicana, de 23 anos, impactou os usuários das redes sociais nesta semana. Ela foi assassinada a tiros dentro do próprio salão de beleza, na cidade de Zapopan, no México, enquanto fazia uma live no TikTok.

Com mais de 100 mil seguidores, Valeria produzia conteúdos para as redes sociais sobre moda, beleza e cuidados pessoais. Em 2021, ela foi eleita Miss Rostro Guadalajara, título que impulsionou sua visibilidade e abriu portas para parcerias com marcas de joias, cosméticos e vestuário.

Valeria também era dona de um salão de beleza - o mesmo em que, na terça-feira, 13, um homem entrou sob o pretexto de lhe entregar um presente e, logo em seguida, atirou contra ela. Os disparos a atingiram na cabeça e no peito. O agressor fugiu de moto e ainda não foi identificado.

Durante a transmissão ao vivo, Valeria conversava com uma funcionária quando foi surpreendida. O momento do ataque viralizou nas redes: após os tiros, a câmera continuou gravando por alguns segundos, até ser desligada pela colega.

O caso está sendo investigado como feminicídio pela Procuradoria de Jalisco. Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime, mas o ex-namorado da influenciadora é um dos principais suspeitos.