Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Samira, participante do 'BBB 26'?

Aos 14 anos, Sami se inscreveu em um internato religioso

Estadão Conteúdo
fonte

Samira. (Divulgação/Tv Globo)

O Big Day revelou nesta sexta-feira, 9, os concorrentes da Casa de Vidro da região Sul - a última das 5 Casas espalhadas pelo Brasil. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro está Samira, atendente de bar.

Mais conhecida como Sami, a gaúcha de 25 anos mora na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, e define sua personalidade como "única, mas confusa de entender, às vezes". Ela gosta de se expressar de forma autêntica.

Aos 14 anos, Sami se inscreveu em um internato religioso. "Eu não podia fazer nada pela cultura dos meus pais, que são muito tradicionais". A carta com seu pedido para entrar no internato foi parar nas mãos de um empresário, que arcou com as despesas da instituição privada, já que a família não tinha condições. Na instituição, ela aproveitou as chances e estudou teatro, coral e foi até da banda cívica.

"Acho que, desde os meus 14 anos, eu já trabalho. No internato, não podia vender nada. Mas eu vendia macarrão instantâneo, alguma coisa pra comprar minhas coisinhas. Eu não tinha roupa. Sempre me zoaram pelas minhas roupas, sempre falaram mal", contou ao gshow.

Samira também morou dois anos em São Paulo, em outro internato, e chegou a cursar Publicidade. Para arcar com os custos da faculdade, ela vendia livros. "Vendia as coisas de porta em porta mesmo", contou.

Atualmente, para se sustentar e cuidar do seu cachorro de três patas, Lindolfo, que vive com ela há um ano, trabalha como atendente de bar e aceita os trabalhos que encontra. "Ontem, fui babá. Muitas vezes eu sou caixa móvel. Já fui monitora, já trabalhei em loja atendendo, já fiz estágio no Fórum, tudo que você pensar, se tiver de freelancer, tô topando".

As 5 casas de vidro receberam 2 homens e 2 mulheres e o público poderá escolher 1 homem e 1 mulher em cada casa. São 10 Pipocas. É a primeira vez na história do programa que todo Grupo Pipoca vai ser escolhido pelo público. As votações já iniciaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Casa de Vidro

Sul

Samira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

REALITY

Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26

Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle disputam vagas nortista

09.01.26 14h55

música

Ferrugem libera spoiler de 'Sentimento', seu novo álbum

Projeto terá 12 faixas inéditas, duas já foram lançadas

09.01.26 14h27

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Exposição em Belém oferece contação de histórias gratuita para crianças nas sextas-feiras de janeiro

Ação integra mostra de Evelyn Cruvinel e convida público mirim a participar da construção da atividade lúdica

09.01.26 13h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

REALITY

Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26

Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle disputam vagas nortista

09.01.26 14h55

ESPIADINHA

Patixa Teló no 'BBB 26': Influenciadora conhece nova casa e movimenta web

Patixa esteve entre os convidados que conheceram a casa do programa antes da estreia, na última quinta-feira (9)

09.01.26 9h25

INFLUENCIADOR

Álvaro desembarca em Belém para os Ensaios da Anitta

Criador de conteúdo atendeu fãs na Estação das Docas nesta sexta-feira (9)

09.01.26 13h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda