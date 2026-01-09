Quem é Samira, participante do 'BBB 26'?

O Big Day revelou nesta sexta-feira, 9, os concorrentes da Casa de Vidro da região Sul - a última das 5 Casas espalhadas pelo Brasil. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro está Samira, atendente de bar.

Mais conhecida como Sami, a gaúcha de 25 anos mora na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, e define sua personalidade como "única, mas confusa de entender, às vezes". Ela gosta de se expressar de forma autêntica.

Aos 14 anos, Sami se inscreveu em um internato religioso. "Eu não podia fazer nada pela cultura dos meus pais, que são muito tradicionais". A carta com seu pedido para entrar no internato foi parar nas mãos de um empresário, que arcou com as despesas da instituição privada, já que a família não tinha condições. Na instituição, ela aproveitou as chances e estudou teatro, coral e foi até da banda cívica.

"Acho que, desde os meus 14 anos, eu já trabalho. No internato, não podia vender nada. Mas eu vendia macarrão instantâneo, alguma coisa pra comprar minhas coisinhas. Eu não tinha roupa. Sempre me zoaram pelas minhas roupas, sempre falaram mal", contou ao gshow.

Samira também morou dois anos em São Paulo, em outro internato, e chegou a cursar Publicidade. Para arcar com os custos da faculdade, ela vendia livros. "Vendia as coisas de porta em porta mesmo", contou.

Atualmente, para se sustentar e cuidar do seu cachorro de três patas, Lindolfo, que vive com ela há um ano, trabalha como atendente de bar e aceita os trabalhos que encontra. "Ontem, fui babá. Muitas vezes eu sou caixa móvel. Já fui monitora, já trabalhei em loja atendendo, já fiz estágio no Fórum, tudo que você pensar, se tiver de freelancer, tô topando".

As 5 casas de vidro receberam 2 homens e 2 mulheres e o público poderá escolher 1 homem e 1 mulher em cada casa. São 10 Pipocas. É a primeira vez na história do programa que todo Grupo Pipoca vai ser escolhido pelo público. As votações já iniciaram.