Quem é Milly Alcock? James Gunn compartilhou foto da nova Supergirl

Os trabalhos da nova DC nos cinemas seguem a todo vapor, e os fãs já podem conferir um novo vislumbre de uma das grandes novidades do universo de heróis: Milly Alcock como Supergirl. A atriz, conhecida por interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen em House of the Dragon, apareceu em uma nova foto compartilhada pelo diretor e produtor James Gunn. Na imagem, Alcock está nos bastidores do filme segurando uma cópia da HQ Supergirl: Mulher do Amanhã, que servirá como base para a trama.

"Hoje celebramos a #Supergirl e todas as suas diversas encarnações. Mal posso esperar para que vocês vejam a versão mais recente, interpretada pela indomável @millyalcock, em junho de 2026", escreveu Gunn.

Carreira de Milly Alcock

Milly Alcock é uma atriz australiana de 24 anos, nascida em Sydney, Austrália. Ela iniciou sua carreira na adolescência, com apenas 14 anos, e conquistou reconhecimento no cenário internacional ao interpretar a versão jovem de Rhaenyra Targaryen no spin-off de Game of Thrones.

Antes de se destacar em House of the Dragon, Alcock participou de diversas produções australianas, como a série de drama Janet King e Upright, na qual interpretou Meg, uma adolescente fugitiva que atravessa o interior australiano. Seu desempenho em Upright lhe rendeu o prêmio Casting Guild of Australia na categoria Estrela em Ascensão de 2018.

Outros trabalhos da atriz incluem aparições em séries como Wonderland, High Life e comerciais para marcas como NBN, Cadbury, KFC e Woolworths.

Supergirl no novo Universo DC

A nova fase da DC nos cinemas tem Supergirl como um de seus filmes mais aguardados. A produção será o segundo longa da reformulação liderada por James Gunn e Peter Safran e tem estreia marcada para junho de 2026.

Além de Milly Alcock no papel de Kara Zor-El, o elenco conta com Eve Ridley, Matthias Schoenaerts e Jason Momoa, que deixa o papel de Aquaman para interpretar o mercenário Lobo.

Com uma carreira ascendente e talento reconhecido, Milly Alcock promete dar nova vida à icônica Supergirl, trazendo uma versão inspirada na HQ Supergirl: Mulher do Amanhã. O filme é um dos mais esperados pelos fãs da DC e deve trazer uma abordagem inovadora para a personagem.