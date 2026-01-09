Quem é Milena, participante do 'BBB 26'?

O Big Day revela, nesta sexta-feira, 9, os concorrentes das 5 Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Depois do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chegou a vez do Sudeste.

Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro está Milena Moreira Lages, recreadora de festa infantil e babá.

Milena tem 26 anos e revelou na sua primeira chamada na Globo que nunca teve um bolo de aniversário. Comunicativa e espontânea, ela acredita que sua personalidade pode ser uma vantagem ou algo prejudicial no jogo. "Eu sou confusão!", revelou ao gshow.

Milena conta ainda que confia muito fácil nas pessoas. "Eu acho que isso vai me pegar um pouquinho, sabe? Porque as pessoas conseguem tirar muitas coisas de mim. Não sou manipulável, mas sou comunicativa".

Ao mesmo tempo, é ciumenta, teimosa e controladora. Solteira, ela diz não descartar viver um romance no programa.

Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, ela e sua irmã gêmea frequentaram um abrigo até os 7 anos de idade, para que a mãe, Neide, pudesse trabalhar durante a semana. Elas voltavam para casa todo final de semana.

Um dos seus sonhos é poder viajar para os Estados Unidos e reencontrar a irmã, que não vê há três anos: "Nós somos carne e unha. Almas gêmeas mesmo", conta.

Milena é conhecida em sua cidade como "Tia Milena". Aos 22 anos, abriu a própria empresa de recreação e, se transformou na "sensação da cidade".

Ao longo do Big Day, as 5 casas de vidro vão receber 2 homens e 2 mulheres e o público poderá escolher 1 homem e 1 mulher em cada casa. No final do dia serão 10 Pipocas. É a primeira vez na história do programa que todo Grupo Pipoca vai ser escolhido pelo público. As votações já iniciaram.

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.