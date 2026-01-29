Quem é MC Borges, que acusou Poze do Rodo de agressão?

Nesta quarta-feira, 28, o MC Borges acusou o MC Poze do Rodo de invadir sua casa e agredir ele e sua namorada, Pamella Lopes, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o g1, Pamella fez um registro na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e alegou que estava na casa do MC quando a residência foi invadida por várias pessoas, que arrombaram o portão. O caso é investigado como lesão corporal.

Pamella disse ainda que Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze, liderou o grupo que invadiu sua casa e que ela e Borges foram agredidos. Na casa, foram apreendidos uma ripa de madeira e um tijolo.

Quem é MC Borges?

MC Borges ficou conhecido pelas canções AK do Flamengo, Iphone Branco, Loucura e Tenho Que Me Decidir. Em 2021 ele chegou a ser destaque na Times Square após figurar no Top 5 dos Em Alta do YouTube Brasil.

Nesta quarta-feira, 28, ele lançou seu novo álbum O Sol Também Chora.

Caso será investigado

Nas redes sociais, Borges disse que sofreu lesões no rosto depois ter tomado um chute durante a briga. Já MC Poze disse que o que aconteceu foi um "caô de homem para homem, entre Borges e o Léo, meu primo". Ele ainda negou que tenha participado de qualquer confusão. "O Poze nada. O Poze em nenhum momento arrombou portão. O Poze em nenhum momento tentou agredir alguém", disse, alegando ainda que tentou separar a briga.

O delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP, disse ao g1 que vai intimar todos os envolvidos para prestar depoimento.

Marlon Brendon, o Poze, já foi outras vezes investigado pela polícia e chegou a ser preso em maio de 2025 por prática de apologia e suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Ele também virou réu em um processo no qual é acusado de agredir e torturar seu ex-empresário. A Justiça indeferiu o pedido de prisão feito pelo MP, e Poze atualmente responde pelo crime em liberdade.

Borges e Poze pertencem à mesma gravadora, a Mainstreet.