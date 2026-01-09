Quem é Matheus Moreira, participante do 'BBB 26'?

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foi revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Sul que disputam vaga no reality show está Matheus Moreira, de 25 anos. Ele é bancário e nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Matheus sonhava em ser jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente em São Paulo, Goiânia e Portugal, mas teve que abandonar a carreira por causa de lesões. Para complementar sua renda principal como bancário, ele dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo.

Matheus se considera um cara "livro aberto". Ele é competitivo e acredita que se sairá bem nas provas do reality por conta da aptidão física: "Chora a mãe deles, mas não chora a minha", afirma ele em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

Ele namora há seis meses com Ana e pensa em formar uma família com a gaúcha, por isso vê o prêmio do BBB como oportunidade para melhorar a condição financeira e mudar de vida.

Dentro da casa, a estratégia será evitar alianças com jogadores puxa-sacos. "O cara que me contrapor não vai me incomodar, porque o Inter precisa do Grêmio, o Batman precisa do Coringa. Eu vou sempre respeitar quem tenha a ideia forte e controversa à minha, mas a pessoa que puxa o saco, sempre, essa sim vai me incomodar", diz Matheus.

Na Casa de Vidro instalada na região Sul, também estão Elisa, Samira e Pedro. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.