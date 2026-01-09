Quem é Marcelo, participante do 'BBB 26?'

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 9, e já revelou os competidores da Casa de Vidro do Norte e Nordeste. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro do Nordeste está o médico Marcelo.

Com 31 anos, Marcelo é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e quer conquistar o prêmio para ajudar sua família.

Ele se descreve como uma pessoa "forte, extravagante e autêntica" e acredita ter o foco necessário para encarar um jogo como o Big Brother Brasil.

Além disso, Marcelo já deixou claro que é competitivo e que é do tipo que faz barraco para defender um amigo.

Formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia, Marcelo já trabalhou como garçom, faxineiro, cabeleireiro, modelo e fez trufas e bolos para encomenda. "Foi um perrengue, mas foi aprendizado, né? Eu tinha que vender trufa no meio de uma praça lotada, absurdamente lotada", disse ao Gshow.

Após voltar da Bolívia, ele voltou para sua cidade natal, Currais Novos, revalidou seu diploma e atualmente trabalha como clínico geral pelo SUS. Também faz pós-graduação em pediatria.

Ao longo do Big Day, as 5 casas de vidro vão receber 2 homens e 2 mulheres e o público poderá escolher 1 homem e 1 mulher em cada casa. No final do dia serão 10 Pipocas. É a primeira vez na história do programa que todo Grupo Pipoca vai ser escolhido pelo público. As votações já iniciaram.

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.