Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Harris Dickinson, que viverá John Lennon em filmes dos Beatles?

Estadão Conteúdo

A história dos Beatles chegará aos cinemas em 2028, em quatro filmes interconectados - projeto ambicioso do diretor Sam Mendes. As primeiras imagens dos atores caracterizados como os membros da banda britânica foram oficialmente divulgadas pela Sony Pictures nesta sexta-feira, 30. Elas mostram Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison, e Harris Dickinson como John Lennon.

Todos eles são jovens atores de 30 e poucos anos, em ascensão em Hollywood. A trajetória é comum: começaram suas carreiras em produções menores, no cinema independente ou na TV e no streaming, e estão conquistando papéis cada vez maiores em grandes produções.

Escolhido para reviver John Lennon nas telonas, Harris Dickinson encara a responsabilidade inegável de representar uma das figuras mais mitificadas da cultura pop mundial. Com madeixas longas e os óculos redondos, a semelhança de Dickinson com o músico surpreende - ao menos na imagem de apresentação.

Quem é Harris Dickinson?

Com 29 anos, Dickinson é britânico de Londres. Nas telas, costuma interpretar personagens ambíguos e emocionalmente complexos.

O ator chamou a atenção da indústria em 2017, quando estrelou o drama independente Beach Rats. Em seguida, trabalhou em produções maiores e mais populares como Malévola: Dona do Mal (2019), King's Man: A Origem (2021) e Um Lugar Bem Longe Daqui (2022).

Ainda em 2022, integrou o elenco de Triângulo da Tristeza, do cineasta sueco Ruben Östlund, ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano. No filme, uma sátira sobre os super-ricos, Dickinson interpreta um modelo.

Seus últimos papéis de destaque foram em Garra de Ferro, contracenando com Zac Efron e Jeremy Allen White, e principalmente Babygirl, thriller erótico em que interpreta um estagiário que vive um caso intenso com a CEO da empresa, personagem de Nicole Kidman.

No ano passado, o ator lançou Urchin, seu primeiro longa-metragem como diretor e roteirista. A produção estreou em Cannes, na mostra Un Certain Regard, e ganhou os prêmios da crítica e de melhor ator (para Frank Dillane). A trama acompanha um morador de rua em Londres, que se vê preso em um ciclo de autodestruição enquanto tenta mudar de vida.

Em Os Beatles - Um Evento Cinematográfico em Quatro Filmes, além de contracenar com seus conterrâneos, Dickinson estará acompanhado da atriz Anna Sawai, de Xógum, que será Yoko Ono no cinema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/BEATLES/HARRIS DICKINSON/INTERPRETAÇÃO/JOHN LENNON
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

expulsão

VÍDEO: confira o momento em que Jonas cai durante disputa que levou à expulsão no BBB 26

Participante foi retirado do reality após colocar em risco a integridade física do veterano durante o Big Fone

30.01.26 19h58

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

BBB 26: Jonas diz que foi empurrado por Paulo Augusto em corrida por Big Fone

30.01.26 11h23

Expulsão

Paulo Augusto é desclassificado do BBB 26 após empurrar Jonas

Globo anunciou a decisão após confusão durante dinâmica do Big Fone envolvendo o veterano

30.01.26 19h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda