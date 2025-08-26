Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Gilda Midani, ex-esposa de Maria Bethânia e mãe de João Vicente de Castro

Estadão Conteúdo

O casamento da cantora Maria Bethânia com a estilista Gilda Midani chegou ao fim após oito anos de união. A informação é do jornal Extra. As duas estavam juntas desde 2017, mas mantinham enorme descrição e não costumavam ser flagradas juntas. O romance só se tornou público em 2022.

Apesar da separação, as duas continuam trabalhando juntas. Gilda é responsável pela direção criativa e os figurinos da turnê que celebra os 60 anos de carreira de Maria Bethânia. "Palco, devoção, música, vitória e suor. Em breve, vamos celebrar juntos os 60 anos de carreira de Maria Bethânia", escreveu em uma postagem recente no Instagram.

Aos 65 anos, Gilda é estilista, diretora criativa, empresária e fotógrafa. Nascida em uma família de quatro filhos, descendentes do conde Modesto Leal - um importante comerciante e político brasileiro. A mãe morreu quando Gilda tinha 12 anos, vítima de um câncer. O pai era um engenheiro que elaborou a instalação elétrica de Brasília.

Aos 16 anos, se mudou para São Paulo para estudar fotografia e começou a trabalhar em veículos jornalísticos como DPZ e Status. Ali, conheceu o jornalista Tarso de Castro (1941 - 1991), um dos fundadores do Pasquim. Eles se apaixonaram e Gilda teve o seu primeiro filho, o ator e apresentador João Vicente de Castro.

"Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa", disse João no programa Papo de Segunda, no GNT, em 2022. "Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez em uma discussão: 'A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou'. É um peso na cabeça da criança: 'Eu sou um sacrifício?' Depois, mais tarde, eu entendi. Ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de uma mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou, para o entendimento que eu tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte".

Além de João, Gilda também é mãe de Ana de Souza Dantas, fruto do seu breve relacionamento com o cineasta Tuca Moraes, neto do poeta Vinícius de Moraes. Após o fim do seu namoro, Gilda conheceu o diretor de teatro Gerald Thomas. Os dois se relacionaram por algum tempo e a fotógrafa passou a confeccionar os figurinos das peças do artista.

Após o término, ela continuou a trabalhar como figurinista. Ao retornar ao Brasil, se casou com o produtor musical André Midani (1932 - 2019). O casamento dos dois durou por mais de dez anos. Ela também criou uma marca de roupas e passou a atuar no mercado da moda.

"Tenho orgulho de ter sido escolhida por tanta gente interessante, e fui importante na vida deles", afirmou Gilda em entrevista à revista Trip, feita em 2013. "Muita coisa me incomoda na vida, mas essa realmente não... Parece mesmo que eu tive tanto namorado assim?", brincou na ocasião.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Maria Bethânia

Gilda Midani

casamento

fim

Gilda Midani
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

MÚSICA

Paraense garante imunidade na estreia do Estrela da Casa 2025

Daniel Sobral emocionou o público com sua apresentação e agora segue para a próxima fase sem risco de eliminação

26.08.25 0h20

Será?

Wanessa Camargo engata affair com colega do Dança dos Famosos, diz site

Segundo portal, cantora engatou romance com ator logo após término com Dado Dolabella

25.08.25 23h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda