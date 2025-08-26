Quem é Gilda Midani, ex-esposa de Maria Bethânia e mãe de João Vicente de Castro

O casamento da cantora Maria Bethânia com a estilista Gilda Midani chegou ao fim após oito anos de união. A informação é do jornal Extra. As duas estavam juntas desde 2017, mas mantinham enorme descrição e não costumavam ser flagradas juntas. O romance só se tornou público em 2022.

Apesar da separação, as duas continuam trabalhando juntas. Gilda é responsável pela direção criativa e os figurinos da turnê que celebra os 60 anos de carreira de Maria Bethânia. "Palco, devoção, música, vitória e suor. Em breve, vamos celebrar juntos os 60 anos de carreira de Maria Bethânia", escreveu em uma postagem recente no Instagram.

Aos 65 anos, Gilda é estilista, diretora criativa, empresária e fotógrafa. Nascida em uma família de quatro filhos, descendentes do conde Modesto Leal - um importante comerciante e político brasileiro. A mãe morreu quando Gilda tinha 12 anos, vítima de um câncer. O pai era um engenheiro que elaborou a instalação elétrica de Brasília.

Aos 16 anos, se mudou para São Paulo para estudar fotografia e começou a trabalhar em veículos jornalísticos como DPZ e Status. Ali, conheceu o jornalista Tarso de Castro (1941 - 1991), um dos fundadores do Pasquim. Eles se apaixonaram e Gilda teve o seu primeiro filho, o ator e apresentador João Vicente de Castro.

"Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa", disse João no programa Papo de Segunda, no GNT, em 2022. "Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez em uma discussão: 'A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou'. É um peso na cabeça da criança: 'Eu sou um sacrifício?' Depois, mais tarde, eu entendi. Ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de uma mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou, para o entendimento que eu tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte".

Além de João, Gilda também é mãe de Ana de Souza Dantas, fruto do seu breve relacionamento com o cineasta Tuca Moraes, neto do poeta Vinícius de Moraes. Após o fim do seu namoro, Gilda conheceu o diretor de teatro Gerald Thomas. Os dois se relacionaram por algum tempo e a fotógrafa passou a confeccionar os figurinos das peças do artista.

Após o término, ela continuou a trabalhar como figurinista. Ao retornar ao Brasil, se casou com o produtor musical André Midani (1932 - 2019). O casamento dos dois durou por mais de dez anos. Ela também criou uma marca de roupas e passou a atuar no mercado da moda.

"Tenho orgulho de ter sido escolhida por tanta gente interessante, e fui importante na vida deles", afirmou Gilda em entrevista à revista Trip, feita em 2013. "Muita coisa me incomoda na vida, mas essa realmente não... Parece mesmo que eu tive tanto namorado assim?", brincou na ocasião.