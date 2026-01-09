Quem é Elisa Klein, participante do 'BBB 26'?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 9, e revelou os competidores da Casa de Vidro do Sul. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality show está Elisa Klein, empreendedora e modelo.

No intervalo da programação da Globo, Tadeu Schmidt deu mais detalhe sobre a mulher de 28 anos que disputa a vaga feminina da Casa de Vidro do Sul com Samira Sagr. Ela é natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, mas atualmente mora no Rio de Janeiro com a irmã.

Com formação técnica em Processos Gerenciais, Elisa atua como modelo desde criança. Ela, no entanto, se afastou da profissão ao entrar em um antigo relacionamento. Com o término de namoro, que define como "abusivo", a gaúcha voltou a modelar. "Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu voltei para mim. Eu tinha abandonado a Elisa por causa do relacionamento", afirmou em comunicado divulgado à imprensa.

Elisa admite que gosta de chamar atenção com sua beleza, mas garante que não se importa em agradar aos outros. "Estou vivendo a melhor fase da minha vida", afirmou. Ela também se considera uma pessoa leal, expansiva e diz ter facilidade em fazer amizades. "Ninguém nunca viu alguém como eu no programa", confessou.

Para a modelo, o prêmio do BBB seria uma forma de conquistar a independência financeira. Além disso, o programa também oferece uma série de oportunidades para ela e para sua marca de roupas fitness. É fã da Juliette, do BBB 21, e conta com 35 mil seguidores no Instagram.