Quem é Cocona, rapper de grupo japonês que se assumiu transmasculino e não-binário?

Cocona, integrante do grupo japonês XG, fez um anúncio nas redes sociais neste sábado, 6, em que contou sobre ser uma pessoa transmasculina e não-binária. No dia, o rapper completa 20 anos. Ele também falou sobre ter feito uma mastectomia masculinizadora (cirurgia para retirada dos seios).

"Eu nasci e me percebi como mulher, mas esse rótulo nunca representou quem eu realmente sou", escreveu Cocona em um texto publicado no Instagram do XG. "Vivo de uma forma que me sentir mais masculino é mais verdadeiro sobre quem sou."

O artista também falou sobre as dificuldades de perceber sua identidade. "A coisa mais difícil que já enfrentei foi aceitar e me abraçar. Mas, à medida que lentamente comecei a fazer isso, consegui abrir uma nova porta. ... Agora, finalmente posso dizer: Não há nada de errado com quem eu sou por dentro", disse.

Cocona integra o XG desde 2022. O grupo se inspira no hip-hop e R&B e é conhecido por músicas como Left Right, Something Aint Right e Shooting Star.

Além de Cocona, o grupo também é formado por Chisa, Hinata, Jurin, Harvey, Juria e Maya.