Quem é Breno, participante do 'BBB 26'?

O Big Day segue revelando, nesta sexta-feira, 9, os concorrentes das 5 Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Depois do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chegou a vez do Sudeste.

Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro está o biólogo e modelo Breno.

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina.

Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.

"Tive que me adaptar a viver uma vida comum", diz ele, que nesse período, trabalhou em diversas áreas, foi operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Há dez anos, decidiu recomeçar em Florianópolis, em busca de formação acadêmica. Hoje se divide entre carreira científica e o trabalho como modelo e promoter de eventos.

Ele conta que sua motivação para participar do BBB vai além do prêmio: "desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo", destaca. "Tenho consciência de que sou atraente e interessante", acrescenta.