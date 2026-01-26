Quantos brasileiros votam no Oscar?
Cineasta de Sirât ironizou a participação do Brasil na premiação, mas dados oficiais revelam a realidade numérica
O diretor Oliver Laxe, do filme Sirât, gerou controvérsia na última quinta-feira, 22, ao fazer declarações irônicas sobre a participação de votantes brasileiros no Oscar durante um programa espanhol. O cineasta deu a entender que a premiação contava com muitos eleitores do Brasil, uma afirmação que não condiz com a realidade.
Durante a entrevista, Laxe ironizou: "Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele". A declaração do diretor de Sirât, filme que concorre na categoria de Melhor Filme Internacional, foi considerada controversa, pois a quantidade de votantes brasileiros é significativamente menor do que a sugerida.
Como se tornar um votante do Oscar
Integrar o quadro de votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pode ocorrer de duas formas principais. A mais conhecida é por meio de uma indicação à premiação. No entanto, mesmo indicados, os artistas podem optar por não aceitar o convite para fazer parte do grupo.
Tanto os indicados quanto os vitoriosos em qualquer categoria do Oscar são convidados formalmente pela Academia. Além disso, uma outra via de acesso é a recomendação: caso dois membros já integrantes da Academia endossem outro artista, este pode ser convidado a integrar a comunidade de votantes.
Quantos brasileiros votam no Oscar?
A afirmação de Oliver Laxe levantou o questionamento sobre a real representatividade brasileira entre os votantes do Oscar. Os dados oficiais mostram que, do total de aproximadamente 10.000 votantes globais, apenas 63 artistas são brasileiros.
Esse número representa cerca de 0,6% do corpo de eleitores da Academia. Diante dessa porcentagem, a influência de um possível "voto ultranacionalista", conforme sugerido por Laxe, seria estatisticamente improvável para a decisão final da premiação.
Entre os notáveis votantes brasileiros, alguns nomes já mencionados são Alice Braga, Carlos Saldanha, Felipe Lacerda, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Kleber Mendonça Filho, Walter Salles e Wagner Moura, este último inclusive concorre ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto.
Confira a lista completa de votantes brasileiros no Oscar:
- Adriano Goldman, diretor de fotografia
- Affonso Beato, diretor de fotografia
- Alê Abreu, animador
- Alice Braga, atriz
- Andrea Barata Ribeiro, produtora
- Anita Rocha da Silveira, diretora
- Anna Muylaert, diretora
- Anna Van Steen, maquiadora
- Antonio Pinto, compositor
- Bruno Barreto, diretor
- Carlinhos Brown, compositor
- Carlos Saldanha, animador
- Carolina Markowicz, diretora
- Daniel Filho, diretor
- Daniel Rezende, montador
- Emilio Domingos, documentarista
- Fabiano Gullane, produtor
- Felipe Lacerda, montador
- Fernanda Montenegro, atriz
- Fernanda Torres, atriz
- Fernando de Goes, cientista de computação
- Fernando Meirelles, diretor
- Helena Solberg, diretora
- Heloísa Passos, diretora
- Ilda Santiago, curadora
- Jefferson De, diretor
- João Atala, documentarista
- João Moreira Salles, documentarista
- José Padilha, diretor
- Karen Akerman, editora e produtora
- Karen Harley, montadora
- Karim Aïnouz, diretor
- Kleber Mendonça Filho, diretor
- Laís Bodanzky, diretora
- Lula Carvalho, diretor de fotografia
- Marcelo Zarvos, compositor
- Maria Augusta Ramos, documentarista
- Mauricio Osaki, diretor
- Mauricio Zacharia, roteirista
- Paula Barreto, produtora
- Pedro Kos, documentarista
- Petra Costa, documentarista
- Renato dos Anjos, supervisor de animação
- Rodrigo Santoro, ator
- Rodrigo Teixeira, produtor
- Sara Silveira, produtora
- Selton Mello, ator e diretor
- Sônia Braga, atriz
- Vânia Catani, produtora
- Vera Blasi, roteirista
- Wagner Moura, ator
- Waldir Xavier, engenheiro de som
- Walter Salles, diretor
- Gabriel Mascaro, diretor
- Daniela Thomas, diretora
- Eliza Capai, diretora
- Giselle Abbud Manzur, executiva
- Maria Carlota Bruno, produtora
- Adrian Teijido, diretor de fotografia
- Carlos Conti, designer de produção
- Claudia Kopke, figurinista
- Murilo Hauser, roteirista
- Heitor Lorega, roteirista
