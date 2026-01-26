O diretor Oliver Laxe, do filme Sirât, gerou controvérsia na última quinta-feira, 22, ao fazer declarações irônicas sobre a participação de votantes brasileiros no Oscar durante um programa espanhol. O cineasta deu a entender que a premiação contava com muitos eleitores do Brasil, uma afirmação que não condiz com a realidade.

Durante a entrevista, Laxe ironizou: "Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele". A declaração do diretor de Sirât, filme que concorre na categoria de Melhor Filme Internacional, foi considerada controversa, pois a quantidade de votantes brasileiros é significativamente menor do que a sugerida.

Como se tornar um votante do Oscar

Integrar o quadro de votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pode ocorrer de duas formas principais. A mais conhecida é por meio de uma indicação à premiação. No entanto, mesmo indicados, os artistas podem optar por não aceitar o convite para fazer parte do grupo.

Tanto os indicados quanto os vitoriosos em qualquer categoria do Oscar são convidados formalmente pela Academia. Além disso, uma outra via de acesso é a recomendação: caso dois membros já integrantes da Academia endossem outro artista, este pode ser convidado a integrar a comunidade de votantes.

Quantos brasileiros votam no Oscar?

A afirmação de Oliver Laxe levantou o questionamento sobre a real representatividade brasileira entre os votantes do Oscar. Os dados oficiais mostram que, do total de aproximadamente 10.000 votantes globais, apenas 63 artistas são brasileiros.

Esse número representa cerca de 0,6% do corpo de eleitores da Academia. Diante dessa porcentagem, a influência de um possível "voto ultranacionalista", conforme sugerido por Laxe, seria estatisticamente improvável para a decisão final da premiação.

Entre os notáveis votantes brasileiros, alguns nomes já mencionados são Alice Braga, Carlos Saldanha, Felipe Lacerda, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Kleber Mendonça Filho, Walter Salles e Wagner Moura, este último inclusive concorre ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto.

Confira a lista completa de votantes brasileiros no Oscar:

Adriano Goldman, diretor de fotografia

Affonso Beato, diretor de fotografia

Alê Abreu, animador

Alice Braga, atriz

Andrea Barata Ribeiro, produtora

Anita Rocha da Silveira, diretora

Anna Muylaert, diretora

Anna Van Steen, maquiadora

Antonio Pinto, compositor

Bruno Barreto, diretor

Carlinhos Brown, compositor

Carlos Saldanha, animador

Carolina Markowicz, diretora

Daniel Filho, diretor

Daniel Rezende, montador

Emilio Domingos, documentarista

Fabiano Gullane, produtor

Felipe Lacerda, montador

Fernanda Montenegro, atriz

Fernanda Torres, atriz

Fernando de Goes, cientista de computação

Fernando Meirelles, diretor

Helena Solberg, diretora

Heloísa Passos, diretora

Ilda Santiago, curadora

Jefferson De, diretor

João Atala, documentarista

João Moreira Salles, documentarista

José Padilha, diretor

Karen Akerman, editora e produtora

Karen Harley, montadora

Karim Aïnouz, diretor

Kleber Mendonça Filho, diretor

Laís Bodanzky, diretora

Lula Carvalho, diretor de fotografia

Marcelo Zarvos, compositor

Maria Augusta Ramos, documentarista

Mauricio Osaki, diretor

Mauricio Zacharia, roteirista

Paula Barreto, produtora

Pedro Kos, documentarista

Petra Costa, documentarista

Renato dos Anjos, supervisor de animação

Rodrigo Santoro, ator

Rodrigo Teixeira, produtor

Sara Silveira, produtora

Selton Mello, ator e diretor

Sônia Braga, atriz

Vânia Catani, produtora

Vera Blasi, roteirista

Wagner Moura, ator

Waldir Xavier, engenheiro de som

Walter Salles, diretor

Gabriel Mascaro, diretor

Daniela Thomas, diretora

Eliza Capai, diretora

Giselle Abbud Manzur, executiva

Maria Carlota Bruno, produtora

Adrian Teijido, diretor de fotografia

Carlos Conti, designer de produção

Claudia Kopke, figurinista

Murilo Hauser, roteirista

Heitor Lorega, roteirista