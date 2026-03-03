Capa Jornal Amazônia
Quando será lançada a 5ª temporada da série Bridgerton?

O tempo de espera entre cada uma das temporadas de Bridgerton sempre foi em torno de cada dois anos, mas isso tende a mudar

Estadão Conteúdo
fonte

Novo arco de Francesca Bridgerton promete representatividade LGBT. (Divulgação/Netflix)

Bridgerton acaba de encerrar a sua 4ª temporada. Com os novos episódios focados em Benedict (Luke Thompson) e Sophie (Yerin Ha), a série já está renovada para se estender ainda pela 5ª e 6ª.

Assim como nos livros originais de Julia Quinn, a ideia da adaptação da Netflix é que cada temporada acompanhe a história de um dos irmãos. Daphne (Phoebe Dynevor), Anthony (Jonathan Bailey), Colin (Luke Newton) e Benedict já foram os protagonistas, agora ainda faltam quatro.

Shonda Rhimes, produtora executiva, já confirmou que planeja fazer oito temporadas de Bridgerton. No início de 2026, Jess Brownell, showrunner da série, confirmou que as próximas duas histórias a serem contadas são as de Eloise (Claudia Jesse) e Francesca (Hanahh Dodd).

Tempo de espera entre as temporadas

O tempo entre cada uma das temporadas de Bridgerton sempre foi uma questão entre os fãs. A série é lembrada pela demora entre os novos episódios, que acabam saindo a cada dois anos. No entanto, isso tende a mudar.

O Whats On Netflix informou que a série deve diminuir o tempo de espera entre as temporadas. A ideia é acelerar o processo, de forma que as gravações da 5ª parte se iniciem em breve.

É provável que as filmagens aconteçam entre março e abril, de forma que há uma possibilidade de os novos episódios chegarem ainda no 2º semestre de 2027.

Quem será o protagonista?

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre quem assumirá o posto de protagonismo na 5ª temporada da série. No entanto, o ator brasileiro Péricles Rosa, figurante na série, afirmou que Eloise assumirá o papel principal em Bridgerton.

Em publicação nas redes sociais, o artista deu a declaração: "A Ruth Gemmell é a mais carismática. Sempre vem falar com a gente. Eu adoro a Claudia, a Eloise. Falei para ela que estou louco para ver a temporada dela, que será a próxima. Já está confirmado".

