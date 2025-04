Quando acaba o 'BBB 25'? Veja a data da final e o que acontece depois

A edição de 2025 do Big Brother Brasil já tem data para terminar. A final do BBB 25 será exibida no dia 22 de abril, uma terça-feira, logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo.

O programa também estará disponível ao vivo no Globoplay. Para quem perder a transmissão, a íntegra ficará disponível na plataforma de streaming.

O que acontece depois da final do 'BBB 25'?

Mesmo com a definição do vencedor ou vencedora, o BBB 25 ainda terá conteúdos extras na programação. Logo após o encerramento do programa, o canal Multishow exibe o especial A Invasão, comandado por Ana Clara, que entrará na casa para conversar com o campeão e os finalistas.

No dia seguinte, 23 de abril, o público poderá acompanhar O Reencontro, também no Multishow, a partir das 22h30. O especial reúne os participantes da temporada para relembrar os principais momentos da edição.

Últimos episódios do Mesacast e Big Show

A reta final também inclui a exibição dos últimos episódios dos conteúdos paralelos. O Big Show, apresentado por Ana Clara e Ed Gama, será exibido no dia 21, à meia-noite. Já o Mesacast BBB encerra sua temporada no dia 22, às 20h, pouco antes da grande final.