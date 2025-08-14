Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados
A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quinta-feira, 14, a lista com os 16 filmes habilitados a concorrer a uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. A escolha será feita em duas etapas. No dia 8 de setembro de 2025, a Comissão de Seleção anunciará os seis títulos pré-selecionados. Em 15 de setembro, será revelado o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.
Neste ano, a produção brasileira Ainda Estou Aqui conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Apesar de o País já ter disputado a categoria e outras estatuetas, esta foi a primeira vez que o Brasil levou o troféu para casa.
Os títulos habilitados a concorrer ao Oscar 2026 são:
. A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert . A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry . Baby, de Marcelo Caetano . Homem com H, de Esmir Filho . Kasa Branca, de Luciano Vidigal . Malu, de Pedro Freire . Manas, de Marianna Brennand . Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes . O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho . O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende . O Último Azul, de Gabriel Mascaro . Oeste Outra Vez, de Erico Rassi . Os Enforcados, de Fernando Coimbra . Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes . Um Lobo entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki . Vitória, de Andrucha Waddington
