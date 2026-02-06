Quais as chances de Wagner Moura no Oscar 2026? 'Variety' atualiza apostas; veja previsão

O brasileiro Wagner Moura é um dos cinco indicados ao Oscar de Melhor Ator em 2026, mas a disputa está longa de ser fácil para o protagonista de O Agente Secreto. Ele compete com nomes importantes da indústria de Hollywood - Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan - e apesar da torcida do público brasileiro, não é considerado um dos favoritos na disputa.

Ao menos, é o que acredita a revista Variety, publicação norte-americana especializada na indústria do entretenimento. Em matéria assinada por Clayton Davis, editor-chefe de premiações do veículo, nesta quinta-feira, 5, Moura aparece como o ator com menos chances de ganhar a estatueta dourada.

A cada semana, a revista publica uma nova reportagem atualizando suas previsões para as diversas categorias da premiação. O ranking, no entanto, conta com uma surpresa. Ethan Hawke, protagonista de Blue Moon, está em primeiro lugar. Essa é a quinta indicação de Hawke ao Oscar de atuação, mas a primeira na principal categoria. Ele, no entanto, nunca ganhou o prêmio. Ao Estadão, Hawke falou sobre sua impressionante transformação em Lorenz Hart, letrista esquecido da Broadway.

No ranking da Variety, Hawke é seguido, respectivamente, por Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e, por fim, Wagner Moura. O resultado oficial será conhecido no dia 15 de março, durante a cerimônia oficial do Oscar.

Ainda na reportagem, a publicação elencou os motivos que poderiam fazer com que cada um dos atores vencesse o prêmio, assim como as razões pelas quais eles podem perder. No caso do brasileiro, a revista descreve a sua atuação como "refinada e cheia de texturas".

"Moura vive a honestidade crua e real de um homem preso na lógica do autoritarismo, sustentando um drama baseado em fatos. Como o primeiro brasileiro indicado na categoria - um marco que se soma à sua histórica vitória no Globo de Ouro -, sua presença por si só já representa um momento significativo", escreveu Davis.

Apesar dos elogios, a publicação aponta que o fato do filme ser falado em português pode atrapalhar as chances de Moura. "Trata-se também de uma atuação deliberadamente contida em um campo repleto de performances expansivas", explicou. David também acredita que a ausência de Moura entre os indicados ao Actor Awards e ao BAFTA prejudicam a campanha do brasileiro.

Quem deve ganhar o Oscar de Melhor Ator em 2026, segundo a Variety?

1º - Ethan Hawke (Blue Moon) 2º - Timothée Chalamet (Marty Supreme) 3º - Michael B. Jordan (Pecadores) 4º - Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) 5º - Wagner Moura (O Agente Secreto)