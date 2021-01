Quadro de saúde de 'Epaminondas' ainda requer cuidados

O músico Adilson Alcântara, parceiro de Epaminondas Gustavo, usou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para dar o novo boletim do quadro de saúde do humorista e também pedir orações. Na postagem, Adilson disse que a saturação está estável, acima de 90%.

"O quadro ainda requer cuidados porque os pulmões estão muito comprometidos, o que não é possível resolver com algum procedimento médico, mas com a reação do organismo do paciente aos medicamentos e a agressividade do vúrus", disse o músico.

Ele completou pedindo orações, "Então, vamos pedir a Deus que nosso querido Epaminondas possa reagir nos próximos dias e evolua para uma situação mais confortável. Vamos continuar orando e enviando pensamentos positivos", escreveu.