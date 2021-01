Quadro de saúde de Cláudio Rendeiro piora e artista precisa ser entubado

O juiz e humorista Cláudio Rendeiro, que interpreta o personagem Epaminondas Gustavo, teve piora no quadro de saúde na tarde desta quarta-feira (13). O artista paraense está internado com Covid-19 em um hospital particular de Belém. A informação foi divulgada pelo amigo e músico Adilson Alcântara nas redes sociais.

Boa noite, a todos tenho uma péssima notícia, Infelizmente meu compadre meu parceiro de trabalho, Cláudio Rendeiro (... Publicado por Adilson Alcantara em Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

Rendeiro está internado no Hospital Geral da Unimed desde o último sábado, 09. Ao portal OLiberal.com, o humorista havia informado que a situação estava sob controle. Epaminondas recebia doses de remédio e fazia exercícios respiratórios. Pelas redes sociais, a informação começou a se espalhar com dezenas de compartilhamentos. Muitos mandaram mensagens e orações de melhoras para o artista.