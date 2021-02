Pugliesi fala com seguidores sobre o fim do casamento

Depois de Erasmo, chegou a vez de Gabriela Pugliesi, que gravou um vídeo na manhã desta segunda-feira (22) para falar sobre a separação de Erasmo Viana, com quem se casou em 2017.

"Bom, vamos lá conversar, porque não dá para ficar fazendo a blasé e fingir que nada aconteceu. Eu também não quero falar nada com raiva, no calor da emoção, porque nunca é bom falar as coisas com raiva", afirmou a musa fitness.

"Terminei meu casamento, sim, fiquei na merda dois dias. Aí depois disso levantei minha cabeça, entendi tudo e agradeci a Deus, porque é assim que é. O Erasmo errou comigo, mas ele não é uma pessoa ruim. Todo mundo erra. A vida ensina. Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu também escolhi o meu, que foi o de terminar nosso casamento", afirmou.

A digital influencer disse que tentou engravidar no último ano. "Queria aproveitar esse vídeo para contextualizar, porque não quero que seja um vídeo inútil sobre um término de casamento. Cada vez mais me sinto a vontade de ser vulnerável aqui, faz bem pra mim tirar isso de dentro. 2020 foi um ano duro pra mim, mas foi necessário, porque foi importante para me impulsionar. Eu amadureci demais. Eu também tinha minhas questões pessoais que eu tinha que lidar. Agora que estou separada, posso falar para vocês que tentei engravidar durante um ano e três meses.", disse.