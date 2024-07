Público se prepara para últimos dias de Pé na Areia

O primeiro fim de semana do Festival Pé na Areia passou com os veranistas curtindo dois dias de festa, mas para a próxima semana, mais atrações estarão presentes na praia Atalaia. Nos dias 19 e 20 de julho, o maior festival de verão do Norte do país trará artistas renomados para Salinas.

Na sexta-feira (19), se apresentam no Pé na Areia Taty Girl e Wesley Safadão, e no sábado (20), terá Dennis DJ e Mari Fernandez.

“Foram dois dias de eventos lotados e a expectativa para a próxima semana é que o sucesso seja ainda maior, a gente pode ver isso através do número de ingressos vendidos antecipadamente. O verão Pé na Areia é um evento especial, o público paraense e até as pessoas que vêm de fora do Estado curtem muito esse clima de praia, boa música e verão”, disse Aline Maroja, produtora da Bis Entretenimento.

Se o espaço é de curtição, quem está na expectativa do Pé na Areia são as influenciadoras Thay Macedo e Danuzia Borges, as amigas estão animadíssimas para o próximo final de semana e se preparando para aproveitar cada minuto do Pé na Areia.

“Passei por uma cirurgia grande recentemente e fiz tudo para que desse para aproveitar o verão, e ainda bem que dará! Julho no Pará é algo difícil de descrever, porque a gente curte mesmo esse período e faz valer cada minuto, além disso, eu tenho uma filha pequena, então, de dia aproveito com ela e a noite curto o Pé na Areia”, disse Thay.

Atualmente, a influenciadora tem mais de 15 mil seguidores no Instagram e compartilha a sua rotina como mãe no Instagram. Já Danuzia tem mais de 18 mil seguidores e mostra a sua rotina como mãe, mas também o seu dia-dia de treinos.

“Eu amo o verão, julho e Salinas, e como a Thay disse, eu espero bastante por essa época do ano. Na verdade, eu acho que o paraense de um modo geral espera, porque estamos acostumados a curtir esses meses”, pontuou.

A preparação da influenciadora, que também é servidora pública, começou há alguns meses com a intensificação dos seus treinos físicos. Ela tem o suporte do personal Carlos Eduardo, conhecido como Chuck, para chegar com saúde no objetivo desejado.

“Tenho me dedicado aos treinos e também colocado na minha rotina uma alimentação mais saudável, porque além de atingir o corpo que eu desejo, também quero ter saúde para aguentar o ritmo acelerado que Salinas pede da gente”, explicou.

Thay e Dan vão compartilhar nas suas redes sociais vários momentos do Pé na Areia. Em Salinas, a rede 5G estará reforçada. Na praia do Atalaia, aTIM reforçará a sua rede 5G e contará com instalações fixas de SLS (Street Level Solution), que permite contornar barreiras físicas, garantindo mais conectividade, através de uma cobertura mais uniforme no nível do solo.

Quem desejar ir ao festival, os ingressos estão sendo vendidos no BaladAPP.