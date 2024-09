Público infantil terá programação gratuita de brincadeiras em shopping de Ananindeua; veja

Neste sábado (28/09), um shopping localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, terá uma programação especial voltada para as crianças com mais uma edição do “Clubinho no Quintal”. O projeto conta com uma série atividades lúdicas como caça ao tesouro, pira cola, soneca divertida e outras brincadeiras totalmente gratuitas. Confira a programação:

A atividade iniciará às 16h, com as brincadeiras receptivas de “Pega pega Bambolê”, “o Chão é Lava” e “Pira Cola”. Às 16h30 é a vez das brincadeiras coletivas com danças recreativas e brincadeiras musicais. Às 17h acontece a sequência de atividades com paraquedas, como o Ataque de Tubarão, A casa caiu, Pega Rato e Soneca divertida. As oficinas criativas acontecerão às 17h30. O evento encerra às 18h com caça ao tesouro.

O “Clubinho no Quintal” acontece na Arena Metrópole, ao lado do estacionamento do shopping, e contará também com oficinas criativas cujo objetivo é estimular e desenvolver novas habilidades, além de interagirem e se divertirem.