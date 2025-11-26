Público de Belém acessa os encontros da arte da Fotografia na Fotoativa

"Fotografar, para mim, é um modo de escuta. É a possibilidade de tocar o invisível, de perceber delicadezas que o olhar apressado não alcança e de contar histórias. A fotografia é onde o mundo e o íntimo se encontram e revelam algo que só existe naquele instante". Assim a fotógrafa Paula Giordano se refere à arte de fotografar, temática que será esmiuçada nesta quinta-feira (27), no Café Fotográfico, a partir das 18h30, com entrada franca, na Sala de Cinema do Sesc Ver-o-Peso. A organização é da Fotoativa, por meio do projeto comemorativo dos "40 anos-luz" dessa associação.

Paula Giordano é justamente a convidada deste mês de novembro no evento. Ela vai partilhar com o público seu processo artístico e sua pesquisa no campo da imagem, e mais particularmente, da fotografia. Com o tema “Fotografia como encontro”, Paula propõe pensar a fotografia como espaço de diálogo e atravessamentos. Desse modo, entre o íntimo e o coletivo, entre o visível e o simbólico, ela revela como a fotografia se torna um encontro, com o outro, com o sagrado e consigo mesma: "Quero repartir minha trajetória e processo criativo, atravessados por temas como corpo, fé, território e memória", revela.

Paula é fotógrafa e médica. Nasceu, vive e trabalha em Belém. Em 2012, começou a fotografar. Desenvolveu pesquisas e projetos fotográficos que buscam um diálogo com a expressão de sentimentos e emoções, referentes aos dilemas existenciais. E ainda trabalhos com viés documental, de longa duração, que transitam no campo da antropologia ao investigar a relação do homem com o Divino.



Ela opera na fotografia e videoarte, com enfoque nas relações corpo, imagem e luz. Já realizou três exposições individuais, por meio da contemplação em editais públicos estaduais, e vem articipando de exposições coletivas nacionais e internacionais. Possui obras nos seguintes acervos públicos: Museu im Spital Grunberg (Alemanha), Museu de Belas Artes Rio de Janeiro (RJ), Museu de Artes Plásticas de Anápolis (GO), Museu de Arte Sacra de Belém (PA) e Galerias Benedito Nunes e Theodoro Braga, em Belém (PA).

Presença

Paula Giordano conta que escolheu a fotografia porque "nela encontrei uma linguagem capaz de traduzir sensações, fé, corpo e silêncio". "Não foi uma decisão súbita, mas um chamado: percebi que, por meio das imagens, eu podia dialogar com aquilo que me atravessa e também com o que move outras pessoas".

Fotógrafa Paula Giordana: fotografia e encontros (Foto: Divulgação)

Ela diz que a relação com a fotografia funciona como "um percurso contínuo de busca, pesquisa e amadurecimento, onde cada trabalho amplia meu modo de ver e de estar no mundo". Para essa fotógrafa: "A fotografia se torna encontro quando, diante do outro — ou diante do próprio corpo — nos permitimos vulnerabilidade e presença. Ela cria um espaço onde tempo e sensação desaceleram. Nesse intervalo, o mundo se aproxima, e nós também nos reconhecemos: nas sombras, nos gestos, nas manchas de luz. É ali que a fotografia devolve aquilo que somos, mesmo quando ainda não sabíamos", arremata.

O Café Fotográfico da Fotoativa configura-se como um espaço de compartilhamento do pensamento crítico sobre a fotografia. A Fotoativa atua local e nacionalmente em prol da reflexão, formação e pesquisa sobre a imagem.

Serviço:

'Fotografia como Encontro' no Café Fotográfico da Fotoativa

Dia 27 de novembro de 2025

Sala de cinema do Sesc Ver-o-Peso

(Boulevard Castilhos França, 522/523. Campina. Belém, PA)

Às 18h30

Entrada franca