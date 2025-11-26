Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Público de Belém acessa os encontros da arte da Fotografia na Fotoativa

Fotógrafa Paula Giordana expõe fotos e fala sobre essa arte que abraçou em 2012 no Café Fotográfico da Fotoativa na Sala de Cinema do SESC Ver-o-Peso, às 18h30, com entrada franca

Eduardo Rocha
fonte

Foto de Paula Giordano, fotógrafa que tem um encontro em Belém, nesta quinta (27), com que gosta da arte da fotografia (Foto: Paula Giordano)

"Fotografar, para mim, é um modo de escuta. É a possibilidade de tocar o invisível, de perceber delicadezas que o olhar apressado não alcança e de contar histórias. A fotografia é onde o mundo e o íntimo se encontram e revelam algo que só existe naquele instante". Assim a fotógrafa Paula Giordano se refere à arte de fotografar, temática que será esmiuçada nesta quinta-feira (27), no Café Fotográfico, a partir das 18h30, com entrada franca, na Sala de Cinema do Sesc Ver-o-Peso. A organização é da Fotoativa, por meio do projeto comemorativo dos "40 anos-luz" dessa associação. 

Paula Giordano é justamente a convidada deste mês de novembro no evento. Ela vai partilhar com o público seu processo artístico e sua pesquisa no campo da imagem, e mais particularmente, da fotografia. Com o tema “Fotografia como encontro”, Paula propõe pensar a fotografia como espaço de diálogo e atravessamentos. Desse modo, entre o íntimo e o coletivo, entre o visível e o simbólico, ela revela como a fotografia se torna um encontro, com o outro, com o sagrado e consigo mesma: "Quero repartir minha trajetória e processo criativo, atravessados por temas como corpo, fé, território e memória", revela.

Paula é fotógrafa e médica. Nasceu, vive e trabalha em Belém. Em 2012, começou a fotografar. Desenvolveu pesquisas e projetos fotográficos que buscam um diálogo com a expressão de sentimentos e emoções, referentes aos dilemas existenciais. E ainda trabalhos com viés documental, de longa duração, que transitam no campo da antropologia ao investigar a relação do homem com o Divino.
 
Ela opera na fotografia e videoarte, com enfoque nas relações corpo, imagem e luz. Já realizou três exposições individuais, por meio da contemplação em editais públicos estaduais, e vem articipando de exposições coletivas nacionais e internacionais. Possui obras nos seguintes acervos públicos: Museu im Spital Grunberg (Alemanha), Museu de Belas Artes Rio de Janeiro (RJ), Museu de Artes Plásticas de Anápolis (GO), Museu de Arte Sacra de Belém (PA) e Galerias Benedito Nunes e Theodoro Braga, em Belém (PA). 

Presença

Paula Giordano conta que escolheu a fotografia porque "nela encontrei uma linguagem capaz de traduzir sensações, fé, corpo e silêncio". "Não foi uma decisão súbita, mas um chamado: percebi que, por meio das imagens, eu podia dialogar com aquilo que me atravessa e também com o que move outras pessoas".

image Fotógrafa Paula Giordana: fotografia e encontros (Foto: Divulgação)

Ela diz que a relação com a fotografia funciona como "um percurso contínuo de busca, pesquisa e amadurecimento, onde cada trabalho amplia meu modo de ver e de estar no mundo". Para essa fotógrafa: "A fotografia se torna encontro quando, diante do outro — ou diante do próprio corpo — nos permitimos vulnerabilidade e presença. Ela cria um espaço onde tempo e sensação desaceleram. Nesse intervalo, o mundo se aproxima, e nós também nos reconhecemos: nas sombras, nos gestos, nas manchas de luz. É ali que a fotografia devolve aquilo que somos, mesmo quando ainda não sabíamos", arremata.

O Café Fotográfico da Fotoativa configura-se como um espaço de compartilhamento do pensamento crítico sobre a fotografia. A Fotoativa atua local e nacionalmente em prol da reflexão, formação e pesquisa sobre a imagem.

Serviço:
'Fotografia como Encontro' no Café Fotográfico da Fotoativa
Dia 27 de novembro de 2025
Sala de cinema do Sesc Ver-o-Peso
(Boulevard Castilhos França, 522/523. Campina. Belém, PA)
Às 18h30
Entrada franca

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

fotoativa promove debate com a fotógrafa paulo giordano no cafe fotográfico no sesc ver-o-peso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LEGADO DA COP 30

Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém

Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

27.11.25 15h31

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda