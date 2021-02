Prova do líder do 'BBB21' desta semana é de resistência

O “Big Brother Brasil 21” ainda não tem seu segundo líder definido. A prova desta quinta-feira (4), disputada em duplas, é de resistência. Um dos vencedores deve ficar com o colar do líder e o outro, com um prêmio. Nego Di, líder da última semana, vetou Lucas Penteado, que não participou da prova.

👑 Prova do Líder #BBB21:

Atenção para as duplas!

1) Projota e Arthur

2) Carla Diaz e Thaís

3) Pocah e Fiuk

4) Juliette e Viih Tube

5) Camilla de Lucas e João Luiz

6) Gilberto e Sarah

7) Nego Di e Lumena

8) Arcrebiano e Karol Konká

9) Caio e Rodolffo#RedeBBB — Big Brother Brasil (@bbb) February 5, 2021

Na segunda semana do reality, a formação do paredão vai ser em dias diferentes. O Big Fone deve tocar novamente, em três ocasiões, em dias diferentes. A primeira chamada será na sexta-feira (5), ao vivo, e quem atender precisa imunizar um companheiro. No domingo, às 10h, o Big Fone deve tocar novamente e, quem atender, precisa indicar e imunizar alguém. A última chamada será às 18h do domingo, onde o brother que atender deve trocar um imune e um indicado.

O anjo da semana imuniza um brother, o líder indica uma pessoa para o paredão e a casa vota no quarto brother ou sister. Na prova do Bate e Volta jogam os emparedados no Big Fone e o indicado pela casa.