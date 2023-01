Projeto social promove o espetáculo 'O Rapto das Cebolinhas', no bairro da Pratinha 2

O projeto "Brincando, Criando e Aprendendo (BCA)" apresenta o espetáculo " O Rapto das Cebolinhas", neste sábado (7), na comunidade Sagrada Coração de Jesus, às 19h, no bairro da Pratinha 2. O evento faz parte da programação de final de ano do projeto social e é esperado pela comunidade. Além do espetáculo, os responsáveis pelo projeto fazem entrega de presentes e promovem um dia de lazer às crianças.

Alessandra Pinheiro, que é diretora do espetáculo e também atuante no projeto, explica que a peça é infantil e traz o elenco com 16 crianças, com participação especial de Sandra Pinheiro, fundadora do projeto, que faz o papel da Dona da horta. Todos os anos, a equipe do projeto escolhe um livro da biblioteca comunitária do BCA para fazer a peça.

VEJA MAIS

"Este ano trabalhamos o livro da Maria Clara Machado, o Rapto das Cebolinhas.

Como muitas crianças se inscreveram, adaptamos o texto para agregar todos os inscritos", explica Alessandra. O figurino e cenário são feitos de material reciclado recebidos em doação

No ministério do Rápto dos preciosos pés de cebolas da Índia, dizem que quem toma o chá desta cebola tem a garantia de vida longa e muita alegria. Mas um dos pés de cebola foi roubado e entra em cena o Detetive Camaleão Alface e o detetive Iguana para descobrir o tal ladrão.

O BCA é um projeto informal de resgate do lúdico, no bairro da Pratinha 2, onde chegam poucos recursos sociais. "Tudo começou há 16 anos, de maneira simples, onde os lemas são se salvarmos um, tá valendo, alguém tem que fazer e viva a vida agora. Somos de uma família nascida e criada na Pratinha 2 e nosso Pai, o Pelé, e nossa Mãe, a Sandra, nos criaram com dificuldades, e não permitiram que nos perdêssemos pelo ambiente hostil em que vivíamos. E assim, tentamos com ajuda da família e de amigos levar esperança por meio da arte e do esporte. Mas acabamos ajudando em várias linhas, como por exemplo, preparando adultos para as provas do ENCCEJA, apesar de nosso foco serem as crianças", detalha Alessandra sobre a função social do projeto.

O projeto vive exclusivamente de doações, onde são feitos bazar, bingos e sorteios. "Às vezes, as pessoas precisam só de uma palavra, de um apoio, de um abraço para sentirem que não estão sozinhas no mundo, que há uma esperança. E com as crianças, o trabalho não tem preço. Saber que com uma simples conversa, você esclarece uma dúvida da matéria escolar, que muitas vezes os pais não sabem ou não tem tempo, nem esclarecimento para auxiliar", acrescenta Alessandra.

Pelé, um dos fundadores do projeto, que morreu há cinco anos, sempre dizia que o trabalho nada mais é do que devolver ao universo, tudo aquilo de bom que recebe no dia-a-dia. "Nosso pai já falecido, mas continuamos resistindo e não deixando a corrente do bem romper", destaca.

Serviço: " O Rapto das Cebolinhas"

Data: 7 de janeiro

Local: na comunidade Sagrada Coração de Jesus. Bairro Pratinha 2

Hora: 19h

Aberto ao público