Espetáculo “O boi e o burro no caminho de Belém” ganha temporada on-line e gratuita

O espetáculo “O boi e o burro no caminho de Belém” foi encerado pela primeira ainda em 1953, considerada uma das mais emblemáticas peças de Maria Clara Machado, um grande nome da dramaturgia infantil. O espetáculo ganha uma temporada on-line e gratuita entre os dias 15 e 25 de dezembro, na plataforma Espetáculos Online (https://espetaculosonline.com). A montagem foi gravada em novembro durante temporada presencial na Escola de Música da UFRJ, no Rio de Janeiro. O espetáculo poderá ser assistido em qualquer dia e horário durante a temporada, basta acessar o link.

Segundo a diretora cênica de montagem, Cacá Mourthé, “Maria Clara Machado costumava chamar de ‘farsa-mistério de natal’. É uma história singela, poética e atemporal; por isso agrada há tanto tempo crianças de todas as idades. O espetáculo é um programa para toda família, que nos leva a um Natal simbólico, com uma mensagem de renovação e esperança para o novo ano que está chegando. Há dois mil anos festejamos o Natal repetidamente e, às vezes, esquecemos que o verdadeiro sentido da data é deixar pra trás as velhas ideias e os velhos hábitos cotidianos e nos abrir para o novo. Assim podemos renascer junto ao menino de Belém todos os anos e todos os dias. Feliz Natal!”, afirmou.

A história se passa em um estábulo muito simples, mas acolhedor. O Boi e o Burro, figuras presentes no tradicional presépio de Natal, narram a história da noite do nascimento de Jesus Cristo. Com um olhar singelo e bem-humorado, os dois tentam entender o mistério da Estrela de Belém, que veio parar em cima do seu estábulo, e a presença de reis, pastores e anjos, além de Maria e José.

Autor de óperas de sucesso, Tim Rescala destaca o respeito ao texto original na sua transposição. “Precisamos respeitar a espinha dorsal. Mas, por se tratar de uma outra linguagem, devemos propor algo novo. O desafio é transformar o texto de teatro em versos”, conta Tim, que repete a parceria com a diretora Cacá Mourthé, com quem fez a ópera infantil “O cavalinho azul”, também baseada na obra de Maria Clara Machado.

