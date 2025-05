Projeto Rodando com Carimbó inicia segunda fase no interior do Pará

O projeto "Rodando com Carimbó" iniciou sua segunda fase de circulação pelo interior do Pará na última terça-feira, 13, com o começo das oficinas em escolas. As atividades abertas ao público, com a presença do Mestre Thomaz Cruz, começam nesta quinta-feira, 15, e seguirão por seis municípios: Mosqueiro, Santa Bárbara, Icoaraci, Ananindeua (Quilombo do Abacatal), Salvaterra (Quilombo Bairro Alto) e Soure.

VEJA MAIS

Proposto pela produtora Jambum! e realizado através do programa Rouanet Norte pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, com patrocínio do Banco da Amazônia e parcerias do Banco do Brasil, Caixa e Correios, o projeto tem como objetivo fortalecer as práticas culturais locais e gerar um diálogo sobre a sustentabilidade cultural na região.

Compositor, percussionista, artesão e educador, Mestre Thomaz Cruz é guardião do grupo de carimbó "Os Africanos de Icoaraci", formado em 1968 pelos pais do músico, Mestre Zito Nunes e Mestra Georgina, no distrito de Icoaraci, há cerca de 20 km do centro de Belém. Nascido e criado nesse berço cultural, Mestre Thomaz teve seu primeiro contato com os tambores aos oito anos, acompanhando o pai percussionista e a mãe bailarina nas rodas pelas periferias da capital paraense.

Segundo o Mestre, “o ‘pau e corda’ é sentar no tambor, tocar com vontade mesmo, com garra, com ânimo. É o toque da maraca, do banjo, também o reco-reco, assim mais vibrante. Meu instrumento é o triângulo, aprendi quando era menino. Mas eu aconselho que todos aprendam tudo de percussão. Aproveitem o máximo que puder do que eu tenho pra ensinar, né? Porque eu vou ensinar com a paciência que me ensinaram”, contou.

É no Barracão dos Africanos de Icoaraci, centro cultural que mantém em casa no bairro Campina de Icoaraci, que ele divide conhecimento sobre música, dança e fabricação de instrumentos, como curimbós e maracas. “É um espaço aberto e gratuito onde se realizam rodas, oficinas e trocas de saberes voltados, sobretudo, para crianças e jovens da vizinhança”, destacou o Mestre.

Celebração e Preservação do Carimbó

O "Rodando com Carimbó" ecoa o tipo de trabalho que Mestre Thomaz faz há décadas. A iniciativa foca nas vivências dentro das comunidades, criando espaços de diálogo sobre a realidade cultural local e buscando caminhos para o fortalecimento do setor. As atividades incluem rodas de conversa com fazedores de cultura, distribuição de material sobre Sustentabilidade Cultural e oficinas de musicalização em escolas do ensino fundamental.

Nessas oficinas, os alunos aprendem sobre a história e os ritmos do Carimbó, constroem instrumentos com materiais reciclados e participam de aulas práticas com o Mestre. A expectativa é que o projeto contribua para a melhoria das políticas públicas culturais. Por isso, a produtora convida mais uma vez fazedores de cultura, mestres, brincantes, gestores culturais e membros das comunidades dos municípios visitados a participarem.

Programação:

15/05 (quinta-feira) - Mosqueiro - Espaço Cultural Emapata's às 17:30h

16/05 (sexta-feira) – Santa Bárbara - Stylos Recepções às 14:00h

18/05 (domingo) – Icoaraci - Grêmio Recreativo Mocidade Olariense às 15:00h

19/05 (segunda-feira) - Ananindeua/Quilombo do Abacatal - Espaço Cultural a Casa do Toró às 17:00h

24/05 (sábado) – Salvaterra/Quilombo Bairro Alto - Espaço Cultural Mestre Zampa às 14:00h

25/05 (domingo) – Soure - Casa de Negro às 17:00h