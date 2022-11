Projeto que homenageia escritor Juraci Siqueira vence maior prêmio de arte-educação do Brasil

O maior prêmio de arte-educação do Brasil, promovido pelo Instituto Arte na Escola, chegou à sua 23° edição. Voltado exclusivamente para professores de Arte do ensino formal, o Prêmio Arte na Escola Cidadã tem o objetivo de identificar e promover projetos transformadores. E neste ano, na categoria Fundamental I, quem levou o prêmio foi a professora Socorro Camelo, de Marabá (PA), com o projeto “Projeto Teatral Canoeiros e Canoeiras das Palavras: construção cênica ‘O Menino que ouvia estrelas e se sonhava Canoeiro’”.

O projeto foi desenvolvido na EMEF Irmã Adelaide Molinari, a partir da leitura do livro " O menino que ouvia estrelas e se sonhava canoeiro”, do escritor paraense Juraci Siqueira. Na busca pelo resgatar da rica cultura local, a professora Socorro Camelo mostrou que havia ali uma identificação entre a história das crianças, que são do campo, com o menino do livro, que era ribeirinho.

LEIA MAIS

Ao perceberem essa similaridade, os alunos ficaram maravilhados pela obra, bem como pelas manifestações artísticas da região, e de imediato abraçaram a ideia do projeto – que foi igualmente bem acolhida pela comunidade escolar e até mesmo peloos pais dos estudantes.

Para a construção do trabalho, os estudantes se debruçaram sobre a obra e biografia do autor, que foi entrevistado pelos estudantes. Também participaram da elaboração de jogos teatrais, preparação do corpo para a cena e até mesmo da confecção de cenário e figurino produzido de forma coletiva pelos próprios alunos. O espetáculo foi apresentado para a toda a comunidade, escolar e do entorno. Com o projeto, Socorro Camelo conseguiu proporcionar vivências artísticas, despertando nos estudantes o gosto pela leitura teatral, literária e de mundo, estimulando a criatividade nos processos de criação.

Assim como os vencedores das outras categorias, a professora Socorro Camelo receberá uma bonificação em dinheiro e o projeto será tema de documentário sobre as práticas aplicadas em sala de aula que inspiram tantos outros professores de arte do país. O lançamento acontecerá na próxima quarta-feira, dia 24, às 19h, no canal do Instituto Arte na Escola - IAE. Estarão presentes Jaqueline Vasconcellos, coordenadora geral do Instituto, e Roberta Estrela D'Alva, artista homenageada da edição.

Neste ano, o Prêmio Arte na Escola Cidadã trabalhou pela primeira vez, desde que foi criado, com a linguagem teatral e teve como homenageada a artista Roberta Estrela D’Alva, que fez uma apresentação de Slam (declamação de poesias ritmadas) durante a cerimônia de premiação. Toda a identidade visual do prêmio e o material educativo elaborado pelo IAE para os inscritos foi inspirada em fragmentos da peça “Antígona Recortada - Contos que Cantam sobre Pousospássaros”.

O Prêmio Arte na Escola Cidadã tem a missão de incentivar professores de arte, dando visibilidade para projetos que guardam em si a potência de transformar estudantes, cidadãos e comunidades. A premiação é destinada para projetos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesta edição do prêmio, os projetos deveriam ter sido desenvolvidos nos anos de 2019, 2020 e/ou 2021, em escolas de ensino regular, públicas ou particulares de todo o território nacional. Para a realização do prêmio, o Instituto Arte na Escola convoca comissões avaliadoras para selecionar professores de artes que desenvolvem projetos envolvendo uma ou mais linguagens artísticas (música, teatro, artes visuais, dança, etc.).

Estes documentários são resultado do XXIII Prêmio Arte na Escola Cidadã, que tem o objetivo dar visibilidade a projetos desenvolvidos por professores de artes em exercício, bem como reconhecer e divulgar projetos exemplares nesta área de conhecimento. Este é um projeto do Instituto Arte na Escola (@iartenaescola), realizado pelo Governo do Estado de São Paulo por intermédio do Programa de Ação Cultural (ProAC) e patrocínio da Sky e da Iochpe Maxion.