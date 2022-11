Projeto de arte-educação de Marabá recebe prêmio nacional do segmento

Um projeto de arte-educação desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Adelaide Molinari, em Marabá, sudeste do Estado, venceu o Prêmio Arte na Escola Cidadã, do Instituto Arte na Escola, considerado o maior do Brasil no segmento. A iniciativa, idealizada pela professora Socorro Camelo, concorreu na categoria Fundamental I. Intitulado “Projeto Teatral Canoeiros e Canoeiras das Palavras: construção cênica ‘O Menino que ouvia estrelas e se sonhava Canoeiro’”, o trabalho foi inspirado na leitura de um clássico do escritor paraense Juraci Siqueira.

Diante das semelhanças entre a história do menino ribeirinho contada por Juraci Siqueira e a realidade vivida na Vila Sororó, comunidade da zona rural de Marabá, onde funciona a escola, não tardou para que a comunidade escolar e até as famílias se encantassem pelo projeto e se identificassem com a proposta. A construção do trabalho passou, então, pelo conhecimento da obra e do autor, entrevista com Juraci Siqueira, elaboração de jogos teatrais, preparação do corpo para a cena e confecção de cenário e figurino. A apresentação do espetáculo ocorreu dentro da escola tendo como público toda a comunidade local.

A professora Socorro e os demais vencedores em outras categorias receberão uma bonificação em dinheiro e o projeto será retratado em um documentário que detalhas as práticas trabalhadas com os alunos envolvidos, material utilizado como inspiração para tantos outros educadores de arte pelo país. O lançamento do material audiovisual será no próximo dia 24 de novembro, às 19 horas, no canal do Instituto Arte na Escola no YouTube.