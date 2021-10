Antonio Juraci Siqueira lança 3a edição de 'Paca, Tatu, Cutia Não'

O escritor e poeta paraense Antonio Juraci Siqueira lança neste sábado, 2, o livro "Paca, Tatu, Cutia Não", que chega à 3a edição pela editora Paka-Tatu. O lançamento será por meio de uma live de bate-papo com direito a poesia cantada no canal do Youtube do escritor e professor Paulo Maués Corrêa, a partir das 20 horas. Os dois irão interagir com o público com a participação da professora Sylvia Calandrini.

Antonio Juraci Siqueira conta que teve a ideia de escrever poemas sobre animais da fauna amazônica em 2008, quando se deparou com um livro de poesias sobre animais da fauna africana, feito para crianças. Na época, ele era servidor da Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares (Siebe), na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

(Capa)

No mesmo instante. ele começou a escrever poemas para animais da fauna regional e, quando chegou em casa, a neta, que estava com 9 anos, ficou encantada com os textos. O livro foi vencedor do Edital de Literatura Infanto-juvenil, selo "Imagina Só", da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e, depois, ganhou a 2a edição pela Tempo Editora. "Agora, chegou a 3a edição pela Paka-Tatu, nada mais apropriado", conclui Siqueira.

A nova edição tem ilustrações de Maciste Costa.