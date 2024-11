Projeto promove debate com escritoras nacionais em Belém

Com o objetivo de difundir a literatura e promover trocas de saberes, o projeto Arte da Palavra realiza, nesta terça-feira (26), no Sesc Casa de Artes Cênicas, às 19h, mais uma edição do ‘Circuito de Autores’, uma programação gratuita que contará com a participação das escritoras Atena de Beauvoir (RS) e Cida Pedrosa (PE).

A ideia é que as artistas contem sobre suas experiências no universo da literatura e as jornadas para a criação e publicação de um livro. Através de um bate-papo descontraído com as autoras, a iniciativa busca incentivar ações formativas e de fruição literária para alunos da rede pública de ensino e demais interessados em leitura.

Para promover uma troca interativa entre as autoras e o público presente, a programação apresentará o debate literário "A palavra como resistência: A escrita na luta social", com mediação de Luzia Gomes – UFPA.

Vencedora do prêmio Jabuti para Livro do ano, a autora Cida Pedrosa já publicou dezenas de livros ao longo de sua carreira. Natural de Pernambuco, ela afirma que está ansiosa e animada para poder trocar experiências com o público de Belém.

“Essa é a terceira vez que eu participo do circuito de autores e eu sempre peço para vir pro Norte, porque eu quero conhecer outros lugares e quero levar minha literatura para as regiões mais distantes do eixo sul e sudeste. Enquanto eu e Atena estaremos em Belém, outros autores estarão na minha cidade e isso é muito lindo, essa troca, queria fazer isso a vida toda”, conta a escritora.

A escritora conta as diversas temáticas que irá tratar durante o debate ao lado da escritora Atena.

“A gente fala do nosso processo criativo, sobre a nossa carreira, de como começou, de quando publicou o primeiro livro, e o que significa a escrita pra gente. Na nossa troca, nós abordamos a publicação independente de livros, porque você pode sim publicar sem depender de editora. É importante dizer que o jovem pode fazer um jornal na escola e publicar coletivamente, então vamos falando essas coisas que vão animando e ao final abrimos para as perguntas também”, comenta a autora.

Cida também afirma que o Circuito de Autores também incentiva o surgimento de novos escritores, principalmente nos mais jovens, que ficam entusiasmados com as trocas de conhecimentos com as autoras.

“Eu sempre pergunto aos jovens, ‘Quem aqui escreve?’ E sempre tem gente que levanta a mão, principalmente em ações com jovens de escolas públicas. Em uma edição no interior do Rio de Janeiro, cerca de 40 jovens disseram que escreviam, faziam charges, pinturas, foi uma troca absoluta e eu acho isso uma coisa muito bacana. O fato de Atena ser uma mulher trans é importante, porque ela conversa em outros lugares importantes de representação literária, locais diferentes de mim, por exemplo, que sou nordestina e já tenho 61 anos”, conclui.

Escritora e poetisa, professora, Atena Beauvoir também integra a programação do projeto. Autora de nove livros publicados, ela afirma que acredita ser possível passar uma influência profissional positiva aos possíveis novos escritores.

“Eu acredito que a gente não seja tanto uma influência literária no sentido hermético em si, mas no sentido da autonomia, de independência profissional, aí sim, porque eu sou trabalhadora da cultura, da arte literária e é essa influência que eu quero que pessoas novas tenham, de que é possível ganhar dinheiro no Brasil sendo escritora. É óbvio que a remuneração não é igual à outras profissões, mas é uma forma da gente entender que todos e todas podem escrever suas histórias. É aí que existe a verdadeira democracia literária, que permite a gente formar não só leitores, mas escritores também”, comenta a escritora.

Projeto Arte da Palavra - Circuito de Autores

Data: 26 de novembro (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Sesc Casa de Artes Cênicas – Boulevard Castilho França