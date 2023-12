Projeto potencializa tradições da ilha do Marajó através da contação de histórias

Potencializar a valorização da tradição oral, que preserva as histórias sobre as encantarias no Marajó é um dos principais intuitos do projeto “Guardiãs e Guardiões dos Encantados Marajoaras”. O projeto promoveu quatro encontros presenciais no município de Soure, realizados durante os meses de outubro e novembro. As quatro rodas de contação de histórias, realizadas em escolas, centros comunitários e pontos de cultura do município, foram protagonizadas por anciões e anciãs já reconhecidos como grandes contadores de histórias: Gilda Sarmento, Maria Aragão, Manoel Aragão e Osvaldo Pereira.

O projeto também engloba um podcast. Nesta primeira fase serão quatro episódios, cada um trará um narrador diferente, falando sobre a história de um dos encantados dos campos marajoaras. O podcast, em formato de conversa, é conduzido e apresentado pelo poeta, romancista, professor e compositor de Soure, Aílton Favacho.

O projeto é realizado por associadas (os) e parceiras (os) da AMPAC, uma associação com sede no bairro do Pacoval, em Soure, onde são desenvolvidas práticas de valorização de mestres e mestras de cultura e também de salvaguarda de suas obras e legados. A primeira temporada foi financiada por meio do Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultural da Fundação Cultural do Pará em 2023 e a expectativa dos realizadores é de que o projeto se fortaleça após o lançamento, conquiste público e se expanda.

Segundo Aílton Favacho, o projeto é um exercício de responsabilidade cultural. "Sou marajoara e, durante meus 43 anos, nunca saí daqui, sempre vivi nessas terras”, iniciou. Favacho destacou ainda que principalmente na década de 1980, o povo foi influenciado por essas histórias. “Tínhamos acesso a essas contações, onde era através delas que se aprendia a respeitar a natureza, respeitar os rios, as matas, as plantas, os bichos”, afirmou.

Tradição

Ana Beatriz Ipirãtã, produtora executiva que também assina a curadoria dos narradores, explica que o projeto surge com a vontade da valorização dessa prática. Para ela, o projeto vem do reconhecimento da importância dessas contações de histórias para o imaginário local. “É importante ainda para a ampliação do imaginário infantil, das encantarias marajoaras e de estarmos mantendo vivas e presentes essa energia dos encantados e de deixar isso registrado”, declarou.

Os quatro episódios serão "Pretinho da Seringueira", "Boaventura, o vaqueiro do Piratuba", "O encantado do Porto da Pedra" e "O pessoal do Jorge". O podcast do projeto já está disponível em vários tocadores, como Spotify, Deezer e Youtube. Para ouvir basta procurar por “Guardiões e Guardiãs dos Encantados Marajoaras”.