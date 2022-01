Projeto ‘Palco Belém’ presenteia Belém com aplicativo e guia de teatros

No último dia 12 de janeiro, aniversário de Belém, os artistas integrantes do projeto “Palco Belém” lançaram um aplicativo para smartphones e um guia de teatros, reunindo informações e imagens de alguns dos principais espaços teatrais de Belém. Os artistas do projeto mapearam tanto os teatros mais conhecidos, como Theatro da Paz e Margarida Schivasappa, quanto espaços mais alternativos e experimentais como a Casa de Artes Tiago de Pinho, Espaço das Artes de Belém e Casarão do Boneco.

Na quarta-feira (12), às 20h, dia do aniversário de Belém, os idealizadores do projeto apresentaram detalhes sobre as funcionalidades do aplicativo e sobre as características do Guia de Teatros, através de uma live no Instagram do projeto (www.instagram.com/palcobelem). Já no domingo (16) os responsáveis pelo projeto farão uma distribuirão para a população de cópias físicas gratuitas do Guia de Teatros às 10h na Praça da República.

Para o diretor teatral, Tiago de Pinho, a iniciativa é um presente para a cidade, pois auxilia na divulgação das produções artísticas da cidade, além de facilitar o acesso do público à cultura. “Fico honrado de ter o nosso espaço listado no Palco Belém, permitindo o acesso das pessoas às informações de forma tão fácil e moderna. Temos muitos espaços culturais, teatros, cursos de artes que merecem uma visibilidade maior. A expectativa é termos público sendo formado através dessa iniciativa, pois as pessoas saberão onde encontrar conteúdos sobre os espaços teatrais da cidade de forma bem rápida e fácil”, comentou o artista.