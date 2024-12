Projeto 'Muralismo Entre Rios' realiza murais artísticos em escola de Velha Marabá; saiba mais

Uma produção artística envolvendo alunos e professores tornou as paredes da Escola Estadual Plínio Pinheiro em uma enorme tela de pintura. O projeto “Muralismo Entre Rios”, selecionado pelo Edital de Artes Visuais - Lei Paulo Gustavo, realiza desde outubro um trabalho artístico educacional na escola de Velha Marabá. Em sua segunda edição, o projeto estava sendo realizado desde outubro, com o tema “Bem Viver” e é um plano de Arte Monumental, que tem como base a curadoria comunitária, fazendo valer o conceito do Muralismo desde a sua concepção no México.

O projeto, que está na sua segunda edição, busca expandir o propósito de trazer a arte-educação para a sua raiz. "Após olhar para o passado, valorizando a memória ancestral e popular da cidade, na segunda edição, apontamos para o futuro, realizando no presente, numa construção coletiva com a juventude escolar do Plínio Pinheiro", afirmou o Diretor de Arte do Projeto, Livando Malcher.

Muralismo em escola de Velha Marabá

Em 2020, através do Edital Pontos e Pontões de Cultura, da Lei Aldir Blanc/PA, o projeto realizou em 70m² das paredes do bairro Cabelo Seco, na Velha Marabá, a pintura de imagens inspiradas no cotidiano da região. "Este projeto nasceu em 2020, a partir de curadoria comunitária, lançando luz na sabedoria e cultura popular, homenageando, em arte mural em via pública, as lavadeiras, pescadores e coletores de castanha, pessoas que ajudaram na formação do município", afirmou o diretor.

Por meio das oficinas de Muralismo na escola, os alunos aprenderam sobre a sensibilização artística e conteúdos sobre o tema Bem Viver, a história da arte, psicologia das formas, teoria das cores e exercícios de desenho, que incentivaram os alunos a realizar o processo criativo. Durante 7 dias, os estudantes foram acompanhados e orientados pelos instrutores Livando Malcher, Josean Martins e Nathaneal Marques, ao realizarem a pintura de 90m² de arte mural nas paredes internas da escola. "Ao todo fizemos quatro murais que partiram de uma cocriação coletiva e se organizaram em diferentes temas, como o mural 'Terra e Alimento', que aborda a agricultura familiar da região; o 'Fundo do Rio Tocantins', que faz alusão a importância de defender os rios; a 'A Floresta Encantada', trazendo animais de força da encantaria amazônica; e ‘Bosque’, abordando a vida como saber.”, explica a Diretora Executiva do Projeto, Clara Morbach.

As oficinas e a produção coletiva dos murais contam também com a produção de um mini documentário que irá documentar o processo criativo da Escola Estadual Plínio Pinheiro. Ainda este ano, o material audiovisual será disponibilizado nas mídias digitais do projeto. "O resultado realmente foi maravilhoso, tivemos uma participação muito intensa dos estudantes, que estavam motivados em ver o resultado final do esforço coletivo. Uma experiência inédita para todos, onde se destacou a amizade, o respeito e a harmonia.”, finalizou Clara Morbach.