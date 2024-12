Réveillon da Estação das Docas deverá reunir mais de 50 mil pessoas nesta terça (31)

Uma boa pedida para quem quer celebrar a passagem de 2024 para 2025 é o tradicional Réveillon da Estação das Docas, no Boulevard Castilhos França, no centro de Belém. Organizada pelo Governo do Estado, ess festa está prevista para começar às 20h, com entrada gratuita. Serão oferecidas nove horas de música e comemoração, com direito à contagem regressiva e show pirotécnico nas águas da Baía do Guajará. Mais de 50 mil pessoas são esparadas para essa festa na orla da capital do Pará.

Em um palco montado no Anfiteatro São Pedro Nolasco, a programação de shows terá suas primeiras horas sob o comando do DJ Metralha. Às 23h, o palco será do rei do carimbó, Pinduca. Caberá a ele fazer a contagem regressiva, paralelamente à queima de fogos instalados em uma balsa ancorada na Baía do Guajará. Nas primeiras horas de 2025, a animação ficará com a Banda Fruta Quente, e o primeiro “grito de carnaval” será puxado pelo Sambloco, seguido pela bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, até às 5h.

No recuo, entre os armazéns 2 e 3, será montado um telão. O sistema de sonorização permitirá a todos os ocupantes dos 500 metros de orla acompanhar a festa.

Infraestrutura

“Pensando nas mais de 50 mil pessoas que escolhem anualmente a Estação para essa data, neste ano vamos antecipar para às 20h a abertura de todos os portões de acesso, incluindo o próximo ao Ver-o-Peso, para dar maior agilidade. Esperamos todos os paraenses e os turistas para celebrar o Ano-Novo com conforto, segurança e muita alegria”, disse Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

Um esquema de segurança e atendimento médico estará em funcionamento na área da Estação. Serão cerca de 300 pessoas trabalhando na organização e segurança da festa de boas-vindas a 2025. O público interessado pode comprar mesas para a festa diretamente nos locais ou acessar as redes sociais do complexo turístico (@estacaodasdocas) para encontrar o contato dos restaurantes do complexo para compras on-line.

A Associação dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém vai novamente fazer a coleta e separação do material reciclável: latas de alumínio e garrafas pet. Além da geração de renda para os catadores, a iniciativa reduz a quantidade de resíduos descartáveis e evita a poluição da Baía do Guajará. Lixeiras para a coleta seletiva de resíduos funcionarão na área do Réveillon.

Neste dia 31 de dezembro, a Estação das Docas abrirá às 10h e fechará às 15h, retornando às 20h para o Réveillon. No dia 1º de janeiro de 2025, o complexo estará fechado para manutenção, retornando ao funcionamento normal no dia 2. O Réveillon da Estação das Docas tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e patrocínio do Banco do Estado do Pará (Banpará). A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Organização Social Pará 2000.

O acesso do público à festa será pelo G1 (escadinha - público em geral), G3 (em frente ao armazém 1 - exclusivo para quem comprar mesas), G4 (Ver-o-Peso) - público em geral.