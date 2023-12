Projeto Mundozito volta com oficinas inclusivas na Usina da Paz a partir desta quinta-feira, 14

O projeto de arte e educação Mundozito se aproxima de sua última ação em 2023. Segundo a organização, as oficinas que fizeram mais sucesso neste ano foram ampliadas para três dias cada na Usina da Paz Icuí Guajará. Elas vão ocorrer hoje,14, 15 e 16 de dezembro: quinta e sexta, pela tarde, das 15h às 17h, e no sábado, pela parte da manhã, das 10h às 12h.

Realizado no dia 23 de setembro, o Festival Mundozito levou para a Usina da Paz do bairro do Icuí Guajará um dia de entretenimento com informação e ações pedagógicas. O evento ofereceu uma programação com atrações musicais, teatrais, cinema, contação de histórias, teatro de bonecos, oficinas, brincadeiras e atividades, com entrada franca.

Nesta segunda etapa, o festival volta ao mesmo local para três dias com três oficinas voltadas ao público infanto-juvenil, com as inscrições podendo ser feitas na própria UziPaz, gratuitamente. As inscrições também poderão ser feitas virtualmente, no perfil do festival no Instagram (instagram.com/mundozito_), com um QR-Code.

São ofertadas entre 15 a 20 vagas para cada uma das três oficinas. “Percussão corporal”, “pintura e desenho para crianças” e “gravura com plantas” serão ofertadas para crianças a partir de 5 anos a partir de hoje até sábado. Nesta quarta e quinta-feira as oficinas serão das 15 horas às 17 horas, e no sábado das 10 horas às 12 horas. O Festival conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet (Governo Federal) e Di Casa Home Center, via Lei Semear (Governo do Pará).

Idealizador do festival ao lado do publicitário Gustavo Rodrigues, o animador e ilustrador Cássio Tavernard relata o que levou à ampliação do Mundozito para mais três dias. “Nós separamos as oficinas que tiveram o maior retorno por parte do público durante o evento de setembro deste ano. A ideia agora é ampliar o festival para sua função social e educativa e que envolva a comunidade”.

Tavernard, destaca também o caráter inclusivo do Mundozito. “Algo que marcou o festival foi a acessibilidade. Tivemos onze profissionais atendendo o público com necessidades especiais e portadores de deficiências, sem falar de toda estrutura inclusiva da UsiPaz. Fizemos uma parceria com o Instituto Felipe Smaldone e o com Álvares de Azevedo, que atendem pessoas surdas e pessoas cegas ou com baixa visão, respectivamente”.

Crianças e adolescentes

A oficina de “Percussão Corporal” será ministrada por Pawer Martins, atendendo crianças de 5 a 12 anos. A atividade abrange a iniciação e a sensibilização musical com jogos, estímulos da percepção e sensibilização musical utilizando o próprio corpo. “Pintura e Desenho” tem público alvo crianças de 7 a 12 anos, tendo como instrutor é o professor Mauro Joaquim, com uma atividade de observação e sensibilização desenvolvida através da pintura e desenho. A oficina de “Gravura com plantas” será ministrada pela fotógrafa Irene Almeida. A atividade utilizará a técnica da gravura com crianças de 5 a 10 anos, envolvendo a percepção e o estímulo visual através da produção de imagens com plantas.