Festival Mundozito foca em público infantil com arte, entretenimento e educação

O Festival Mundozito, lançado em 2021 em modelo remoto em razão da pandemia de Covid-19, terá sua edição presencial este ano, no dia 23 de setembro. A programação será na Usina da paz, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. A programação terá um dia de atrações musicais e teatrais, cinema, contação de histórias, teatro de bonecos, oficinas, brincadeiras e atividades, com entrada franca. Além de entretenimento, os organizadores do evento defendem a importância de trazer conteúdos com responsabilidade, sensibilidade e empatia.

Cássio Tavernard, animador responsável pela Turma da Pororoca, e idealizador do festival junto ao publicitário Gustavo Rodrigues, explica como surgiu a ideia.“O Mundozito veio como um sonho, que unisse várias linguagens, com um tripé de cinema, teatro e música. Ele já nasce como um festival. Queria que o projeto de animação ganhasse outras mídias, música e afins”, destaca.

O Festival Mundozito pretende ser um palco de arte e diversão para a criança e um espaço que converse com os diversos aspectos do desenvolvimento infantil. As atividades devem tratar da relação da criança com o mundo. Inclusão e acessibilidade, meio ambiente, relações de consumo, são alguns dos temas incluídos.

Gustavo Rodrigues, que é também um dos criadores do Festival Se Rasgum, destaca a preocupação original de haver um embasamento educativo no projeto, sem perder o lado divertido para as crianças. “Vimos que a palavra ‘formação’ era tão importante quanto a palavra ‘espetáculo’. Temos na equipe uma coordenação pedagógica que é fundamental para nos orientar nos mais variados temas. As oficinas e atividades, junto com o festival, são nossos primeiros passos nessa direção”, afima.

A multiartista Ester Sá, que une em suas atividades as artes cênicas e a literatura, esteve na versão digital do Festival e estará na presencial, tanto nas apresentações como no papel de mestre de cerimônias. Um retorno que, segundo ela, tem motivos bem claros. “É um evento pensado para a infância com zelo e dedicação. O visual, a programação, tudo é pensado para esse encontro com as crianças. Gosto muito de fazer parte desse mutirão”, declara.

As atrações musicais são a Mastodente, a versão infantil do Bando Mastodonte, e o Zito Trio, formado para o festival e composto por músicos e instrumentistas Renato Torres, Diego Xavier e Armando de Mendonça. O evento foi viabilizado através de prêmio da Lei Aldir Blanc e da Lei Semear, com patrocínio do Governo do Estado, com patrocínio do Instituto Cultutal Vale e DiCasa.

O palco

O palco do festival, a Usina da Paz do bairro do Icuí Guajará, é apontado pelos idealizadores como “o bolo da cereja”. “A Usina foi um presente para o projeto, uma grande oportunidade de propiciar tudo que o Festival espera oferecer, que cria uma função social pro Mundozito”, avalia Tavernard. “Os objetivos maiores do TerPaz, de trazer entendimento e harmonia para a sociedade através da cultura, da formação e da noção de pertencimento e cidadania, se alinham totalmente com os nossos”, completou Rodrigues.

O projeto Usina da Paz é integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada.