Apresentação musical e narrada traz atmosfera dos Cordões de Bichos Juninos

Os cordões de bichos juninos são apresentações do teatro popular musicada. Inspirados no cordão "O Leão da Ilha", o grupo faz uma livre adaptação e apresentação musical e narrada, com base no enredo e folguedo característico da praia do Marahu, na Ilha do Mosqueiro, em Belém. A apresentação acontece na próxima quarta-feira, 23, às 18h30, na Sala de Recitais da Universidade do Estado do Pará (UEPA), no Telégrafo. Serão apresentadas 17 músicas com narração de Ester Sá.

Leandra Vital, 43 anos, pianista, cravista - musicista que toca o 'cravo', instrumento histórico, parecido com o piano de cauda - e arte educadora, conta que o projeto tem duas frentes, a primeira é apresentação narrada e musicada. Posteriormente, será lançado o livro "O Leão da Ilha", ainda sem data de publicação.

A formação será de octeto vocal, piano, percussão e narração da história, conta Leandra. Também destaca que escolheram 17 músicas, mantendo a essencial. "Todas as músicas foram cuidadosamente transcritas e dialogando ao máximo com o original. A maioria das músicas mantivemos os nomes originais e realmente é difícil escolher uma, pois tivemos também o cuidado de preservar a riqueza rítmica da nossa região, como o nosso retumbão, a mazurka bragantina, o boi de pandeirão etc", esclareceu.

A musicista conta que um "Cordão de Bicho O Leão da Ilha" realmente existiu. Seus guardiões eram dona Maria e seu Bem, já falecidos. A brincadeira junina inspirou o projeto. "Eram da praia do Marahu, da ilha do Mosqueiro. Lá pelos anos de 2000, minha mãe Hortência Vital e eu fomos convidadas para fazer o resgate do Leão da Ilha, com pesquisa histórica e musical. Em 2010 fizemos uma pequena amostra da brincadeira do Leão, na praia do Marahu", disse.

"O projeto ficou engavetado durante muitos anos até o início da pandemia, quando a Secult/PA lançou o edital PREAMAR e eu fui premiada. Com esse incentivo vi a real possibilidade de tirar o Cordão do papel. Na segunda edição, lançada agora pela FUNARTE, teremos na íntegra as músicas para canto coral e piano. É uma brincadeira divertida, engraçada e músicas que grudam na cabeça. Uma diversão para toda a família", completou explicando.

Ainda não será possível fazer uma apresentação musical com o cordão se apresentando, pondera Leandra. Mas após a apresentação, a expectativa é para o lançamento do livro e quem sabe, para o futuro, mudar a narração para a encenação. "E a expectativa e importância do projeto é pelo fato de se tratar de um Cordão de Bicho, uma manifestação popular genuinamente paraense... No livro contamos, em forma de realismo fantástico, o melodrama do Leãozinho de estimação e como ele alegrou corações e ajudou a unir os moradores da região: povos ribeirinhos, povos indígenas e o povo da ilha, envolvendo os vários personagens em prol de um perfeito equilíbrio de subsistência e preservação ambiental", afirmou.

A cravista incentiva a participação do público e reforça o convite. "O lançamento do Leão da Ilha será dia 23 de novembro, 18:30h, dentro do Painel Funarte de Regência Coral, que acontecerá na Universidade Estadual do Pará (campus CCBS/Telégrafo), de 21 a 25 de novembro. Todos estão convidados para a apresentação do Leão da Ilha e viva o Cordão de Bicho, manifestação cultural genuinamente paraense", finalizou.



Serviço

Evento: apresentação musical e narrada "O Leão da Ilha"

Data: 23 de novembro, quarta-feira

Horário: 18:30h

Local: Sala de Recitais da UEPA/Telégrafo