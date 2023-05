Ester Sá lança 'Nina Brincadeira de Menina' com a história real de Nina Abreu

O livro “Nina Brincadeira Menina” da atriz e contadora de histórias Ester Sá, mergulha no mundo da magia com a história real de Nina Abreu, que é mestra de artesania do brinquedo de miriti. O livro faz uma reflexão dos causos da vida da mestra e a conexão com os brinquedos. O lançamento da obra será inaugurado pela cidade de Abaetetuba, durante a programação do MiritiFest, no próximo dia 27. Mas Belém e Castanhal também vão contar com programações de lançamento.

O livro tem ilustrações de Luciana Leal e a edição é da editora AMO. A editoração é assinada por Andréa Pinheiro.

Ester conta que a história do livro começa em 2015, quando a autora ainda nem sabia que ele existiria. “Começou numa viagem a cidade de Abaetetuba para pedir a permissão de Nina Abreu para contar sua história. Fomos recebidos eu, meu esposo André Mardock, minha filha Alice, na época com 3 anos, e meu amigo Aníbal Pacha, o qual eu havia convidado para estar como consultor no projeto”, inicia a escritora.

Ester completa que foi recebida por Nina e sua filha Merian, e em dois dias de conversa, ela fez as gravações necessárias para a construção do material. “Eu tinha em mente criar uma contação de histórias ou espetáculo narrativo com as histórias de infância dela. Parti da hipótese de que um adulto que construa brinquedos, provavelmente teria tido essa conexão iniciada na infância, então a condução da entrevista passava por buscar esta resposta, e eu a encontrei”, destaca a escritora.

Nina contou muitos causos de sua vida e a conexão da criação dos brinquedos estava na infância dela. “A partir do material gravado construí o texto e a encenação desse Espetáculo Narrativo, que estreou em 2015, e em 2017 teve a oportunidade de viajar por 10 estados da Amazônia Legal através do projeto SESC Amazônia das Artes”, detalha.

Durante a pandemia, com vontade de investir na carreira literária Ester convidou a artista visual e ilustradora Luciana Leal pra uma parceria, e assim começaram a trabalhar nessa criação, e nasceram os primeiros livros. Em 2021, ficou pronto o Nina em formato de livro, e também outros livros que fizeram juntas. “Em 2022 fomos convidadas pela Editora AMO a lançar, e em 2023 eles estão nas mãos das pessoas”, comemora Ester.

A autora preparou uma série de eventos para lançar a obra. A primeira delas será na cidade de Abaetetuba, cidade de Nina Abreu, num evento destinado ao Brinquedo de Miriti, arte a qual Nina Abreu se dedicou a trabalhar, incentivar, sendo uma referência na artesania até hoje. Neste Festival também acontecem outras utilizações do Miriti/Buriti, como alimentos e entre outros.

A segundo evento de Lançamento acontece em Belém, na CASA NAMATA, no dia 3 de junho. Em seguida, será em Castanhal, no SESC Castanhal. E na sequência, o lançamento do Livro acontecerá na Livraria Travessia, em Belém, no dia 10 de junho.