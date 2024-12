Projeto Matinta leva graffiti e atividades culturais para a bairro da Matinha; veja como participar

A XII edição do projeto Matinta, um mutirão de graffiti sem fins lucrativos, será realizada nesta sexta-feira (06/12) e sábado (07/12), em horários diferentes, com atividades na Passagem Boaventura da Silva, no bairro de Fátima, em Belém. O evento tem como objetivo promover a cultura urbana na periferia da Matinha, utilizando a arte como uma ferramenta de transformação social, além de fomentar a valorização da arte e o desenvolvimento social na comunidade. Confira a programação:

Na sexta, das 18h às 20h, haverá uma oficina sobre empreendedorismo no SEBRAE, abordando temas para capacitar e estimular a criatividade dos participantes.

Já no sábado, as atividades ocorrerão das 9h às 22h, na Passagem Boaventura da Silva, com uma programação repleta de atividades culturais.

O evento contará com um mutirão de graffiti, oficinas de hip hop, exposições de objetos criativos e sustentáveis, bazar, apresentações culturais de artistas locais e uma feira gastronômica.